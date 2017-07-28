Vizio загнали в угол: компании грозит масса судебных исков с обвинением в шпионаже её телевизоров за зрителями

Федеральный суд принял решение, разрешающее потребителям подавать иски на производителя телевизоров с обвинениями его в незаконном прослушивании разговоров. Об этом пишет издание Hollywood Reporter.

Уже второй раз в текущем году компании Vizio не удалось спустить на тормозах групповой иск, в котором компанию обвиняют в том, что она неправомерно собирает и распространяет информацию о своих зрителях. Фактически, благодаря решению, принятому во вторник Федеральным судом штата Калифорния, данный иск может запустить процесс, который будет нарастать, как снежный ком.

В компании Vizio признали тот факт, что до недавнего времени производимые ею смарт—телевизоры автоматически собирали информацию. В феврале компания заключила соглашение с Федеральной торговой комиссией (FTC) по урегулированию иска в размере 2,2 миллиона долларов, разрешив ей провести расследование данного вопроса. Тогда в компании Vizio клятвенно пообещали, что будут запрашивать чётко выраженное согласие в случае возникновения необходимости собирать и распространять данные о привычках пользователей телевизоров.

Тем не менее в компании Vizio продолжали утверждать, что собранные ею данные не содержат информацию, позволяющую идентифицировать конкретных людей. В Калифорнии пользователи телевизоров производства компании решили оспорить данное утверждение в рамках масштабного процесса по защите частной жизни. В марте суд отклонил ходатайство о прекращении процесса и, возможно, разочаровал этим Vizio, которая вела собственный процесс, связанный с провалом сделки стоимостью в 2 миллиарда долларов о слиянии с LeEco, когда китайцы выдвинули ей претензию в том, что целью данной покупки является кража информации о пользователях.

Решение, принятое в марте, впрочем, имело для Vizio некоторые положительные сигналы. Несмотря на то, что компании тогда не удалось избежать обвинений в нарушении Закона о защите приватности видео, государственного акта о защите частной жизни, необоснованном обогащении, компании Vizio удалось убедить судью окружного суда Жозефину Сатон в том, что иск о прослушивании разговоров пользователей следует отклонить.

После того, как в иск были внесены поправки, обвиняющие компанию Vizio в том, что она незаконно перехватывает контент в сетях коммуникаций, Vizio вновь попыталась добиться отклонения иска.

Однако на сей раз Сатон посчитала, что требования, изложенные в иске, являются достаточными для того, чтобы продолжить его рассмотрение.

В компании Vizio утверждают, что история зрительской активности не является «контентом», однако истцы указывают на наличие у компании патента, позволяющего ей собирать фрагменты программ, отображаемых на экране телевизора, и пересылать их на централизованный сервер для сравнения.

«При просмотре программы через подключенное устройство или потоковую платформу, конкретное сообщение, передаваемое через каналы связи, является программой, которую смотрит потребитель», — говорится в тексте вчерашнего решения сюда (его полная версия доступна по этой ссылке). «Таким образом, истцы вправе утверждать, что перехваченные данные выходят за рамки понятия «метаданных», являясь «образцами» контента, который реально отображался на экранах устройств».

Суд также согласился с возражениями Vizio относительно требований истцов о включении в иск материалов, утверждающих, что Vizio якобы объединяет данные, полученные при помощи смарт—телевизоров, с информацией, получаемой через приложения, смартфоны и прочие изделия производства компании.

Кроме того, Vizio не удалось добиться удовлетворения ходатайства, связанного с правом использования обязательных арбитражных соглашений, позволяющих отклонить групповой иск – по меньшей мере, в рамках данного процесса.

В компании Vizio заявили судье Сатон, что в 2015 и 2016 году покупатели смарт—телевизоров её производства согласились на арбитраж для решения спорных вопросов, однако, судья решила, что она не может просто использовать распечатки судебных решений с web—сайтов и декларации.

«Распечатки с web—сайта, предоставленные компанией Vizio, даже не являются точной копией Гарантийных обязательств компании и услуг предоставления сервиса, при этом не было предоставлено никакой информации о том, каким образом данные соглашения предоставлялись покупателям смарт—телевизоров, менялись ли арбитражные соглашения Vizio в течение времени и сколько представителей одного порядка было вовлечено в этот процесс», — пишет она.

Судья постановила, что такие вопросы следует рассматривать в рамках ходатайств по сертификации класса.

Наконец, в Vizio сделали попытку использовать соглашение с FTC, дабы отклонить требование о судебном запрете. Производитель заявил, что его соглашение с правительством по поводу изменения подхода ставит под сомнение такое требование.

«Поскольку истец не был участником данного договора о согласии, он не имел бы права обращаться за судебной помощью в случае, если бы ответчик уклонился бы от данных им обещаний, и государственное агентство не смогло бы добиться выполнения соглашения», заявила судья и, после рассмотрения случаев прецедентного права по данному вопросу, добавила: «Применение норм добровольного отказа, суд пришёл к выводу, что компания Vizio не выполнила взятых на себя «больших обязательств», и дальнейший ход событий не показал «принятия действенных мер, дающих надежду на то, что случаи некорректных действий компании не повторятся в будущем». Компания Vizio не предоставила каких—либо документов или прочих данных, которые бы чётко давали понять, что она отказалась от практики сбора данных; единственным документом, который она предоставила суду, является договор о согласии, заключённый с FTC».

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