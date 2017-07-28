Компания Facebook приобрела стартап Source3, чтобы начать активную борьбу с пользователями, которые обмениваются контентом без разрешения владельцев прав на него.

Компания Source3 является первой в мире платформой для сквозного управления правами интеллектуальной собственности в сфере пользовательского контента (UGC). Она разрабатывает технологии, позволяющие выявлять объекты интеллектуальной собственности, которые распространяются пользователями Интернета без разрешения правообладателей.

Стартап предлагает инструменты для определения IP—адресов, запуска служб лицензирования и администрирования прав для связи творцов, торговых площадок и брендов с целью монетизации пользовательского контента на физических и цифровых носителях.

Компания Facebook не просто покупает технологии – она также включает в свою команду некоторых представителей команды Source3.

Facebook получил много жалоб на пиратский контент и сделал всё возможное для решения проблемы, однако, ситуация всё ещё требует дополнительного внимания, поэтому в Facebook и решились на покупку данной технологии.

Ранее для борьбы с пиратством Facebook использовал систему Audible Magic и технологию Rights Manager.

В апреле компания предложила другую опцию для правообладателей: возможность оставлять контент на платформе и зарабатывать деньги на просмотрах, которые ей организовали пираты.

Вероятно, Facebook сможет стать домом для огромного количества профессионально изготовленных видеороликов, поборов пиратство и выплачивая отчисления правообладателям.

«Мы очень рады возможности работать с командой Source3, перенимая опыт, наработанный ими в сфере защиты прав интеллектуальной собственности, торговых марок и авторского права, – заявили в пресс—службе Facebook. – Как всегда, наша цель состоит в максимально качественном служении своим партнёрам».

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