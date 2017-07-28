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Компания Facebook приобрела стартап Source3, чтобы начать активную борьбу с пользователями, которые обмениваются контентом без разрешения владельцев прав на него.

Компания Source3 является первой в мире платформой для сквозного управления правами интеллектуальной собственности в сфере пользовательского контента (UGC). Она разрабатывает технологии, позволяющие выявлять объекты интеллектуальной собственности, которые распространяются пользователями Интернета без разрешения правообладателей.

Стартап предлагает инструменты для определения IPадресов, запуска служб лицензирования и администрирования прав для связи творцов, торговых площадок и брендов с целью монетизации пользовательского контента на физических и цифровых носителях.

Компания Facebook не просто покупает технологииона также включает в свою команду некоторых представителей команды Source3.

Facebook получил много жалоб на пиратский контент и сделал всё возможное для решения проблемы, однако, ситуация всё ещё требует дополнительного внимания, поэтому в Facebook и решились на покупку данной технологии.

Ранее для борьбы с пиратством Facebook использовал систему Audible Magic и технологию Rights Manager.

В апреле компания предложила другую опцию для правообладателей: возможность оставлять контент на платформе и зарабатывать деньги на просмотрах, которые ей организовали пираты.

Вероятно, Facebook сможет стать домом для огромного количества профессионально изготовленных видеороликов, поборов пиратство и выплачивая отчисления правообладателям.

«Мы очень рады возможности работать с командой Source3, перенимая опыт, наработанный ими в сфере защиты прав интеллектуальной собственности, торговых марок и авторского права, – заявили в прессслужбе Facebook. – Как всегда, наша цель состоит в максимально качественном служении своим партнёрам».

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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