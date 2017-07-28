Файлообменник FEX.NET, управлением и развитием которого занимается команда бывшего пиратского ресурса EX.ua, пополнится лицензионным видеоконтентом. Об этом пишет издание «Новое время» со ссылкой на пресс—службу компании.

Компания FEX.NET заключила соглашение с «Топ фильм дистрибьюшн», которое предполагает предоставление пользователям доступа к просмотру легального видео. По условиям договора пользователям запрещается копировать, распространять и использовать для коммерческих целей данный видеоконтент.

Соглашение также позволяет FEX.NET распространять фильмы на территории следующих стран: Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Украина.

Услуга – платная. За доступ зрителям придётся заплатить от 30 грн/мес.

В FEX.NET заявили, что в настоящее время библиотека включает более 50 фильмов, но в будущем их количество будет расширяться. Какие именно фильмы – в пресс—службе не сообщают.

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