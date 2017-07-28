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Facebook реклама на телевидении
Иллюстрация: theweek.com

Гигант мира социальных медиа Facebook, по слухам, уже долгое время работает над созданием собственной современной ТВплатформы. И вотсвежая информация: агентство Bloomberg сообщает о том, что Facebook планирует запустить платформу Facebook TV уже в августе. По данным источника, компания планировала запустить данный проект ещё в июне, однако по неизвестным причинам запуск был отложен.

Несмотря на то, что никаких официальных заявлений по этому поводу от самой компании Facebook пока не было, очень похоже на то, что она действительно тесно сотрудничает с различными компаниями, создающими контент, с целью производства контента для Facebook TV. В частности, речь может идти о таких компаниях, как Group Nine Media, BuzzFeed, ATTN, and Vox Media.

По состоянию на сегодняшний день всем компаниям, производящим контент, предлагается предоставить первые эпизоды их шоу. На первом этапе права на контент и шоу будут принадлежать медиакомпаниям, а доход будет распределяться между Facebook и медиакомпаниями. Компании Facebook будет отходить 45% дохода от трансляции этих шоу, а межиакомпании, в свою очередь, будут получать оставшиеся 55%.

Данные шоу будут представлять собой видеоролики продолжительностью в 1015 минут. Известно также, что в будущем в Facebook планируют увеличить максимальный хронометраж шоу с 15 до 30 минут.

Facebook пытается продвигать видеоконтент на свою платформу уже на протяжении длительного времени. Также в компании подчёркивают, насколько серьёзным является их отношение к пиратству. В настоящее время Facebook работает над новым проектом, который позволит медиакомпаниям увеличить свои доходы, привлекая читателей, заинтересовавшихся их статьями на сайте социального медиа.

Кроме того, Facebook купил стартап Source3, занимающийся вопросами защиты авторских прав, чтобы помочь творцам контента защититься от онлайнпиратов и пиратства контента.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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