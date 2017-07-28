Гигант мира социальных медиа Facebook, по слухам, уже долгое время работает над созданием собственной современной ТВ—платформы. И вот – свежая информация: агентство Bloomberg сообщает о том, что Facebook планирует запустить платформу Facebook TV уже в августе. По данным источника, компания планировала запустить данный проект ещё в июне, однако по неизвестным причинам запуск был отложен.

Несмотря на то, что никаких официальных заявлений по этому поводу от самой компании Facebook пока не было, очень похоже на то, что она действительно тесно сотрудничает с различными компаниями, создающими контент, с целью производства контента для Facebook TV. В частности, речь может идти о таких компаниях, как Group Nine Media, BuzzFeed, ATTN, and Vox Media.

По состоянию на сегодняшний день всем компаниям, производящим контент, предлагается предоставить первые эпизоды их шоу. На первом этапе права на контент и шоу будут принадлежать медиа—компаниям, а доход будет распределяться между Facebook и медиа—компаниями. Компании Facebook будет отходить 45% дохода от трансляции этих шоу, а межиа—компании, в свою очередь, будут получать оставшиеся 55%.

Данные шоу будут представлять собой видеоролики продолжительностью в 10—15 минут. Известно также, что в будущем в Facebook планируют увеличить максимальный хронометраж шоу с 15 до 30 минут.

Facebook пытается продвигать видео—контент на свою платформу уже на протяжении длительного времени. Также в компании подчёркивают, насколько серьёзным является их отношение к пиратству. В настоящее время Facebook работает над новым проектом, который позволит медиа—компаниям увеличить свои доходы, привлекая читателей, заинтересовавшихся их статьями на сайте социального медиа.

Кроме того, Facebook купил стартап Source3, занимающийся вопросами защиты авторских прав, чтобы помочь творцам контента защититься от онлайн—пиратов и пиратства контента.

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