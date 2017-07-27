На украинском рынке информационного вещания появится новый игрок .

На сегодняшнем заседании Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания было принято решение о выдаче спутниковой лицензии телеканалу ОБОЗ TV. Об этом в соцсети Facebook сообщил член регулятора Сергей Костинский.

По его словам, канал начнёт вещание со спутника Amos—7 (4 гр.з.д.) в сентябре текущего года. Он также войдёт в состав телевизионных пакетов кабельных операторов по всей Украине.

«Таким образом, количество информационных телеканалов, работающих в Украине, увеличивается до 7. К существующим «Эспрессо», NewsOne, «112 Украина», NewsNetwork и «Прямого» добавляется ОБОЗ TV», – резюмирует в своём сообщении Сергей Костинский.

Студия вновь созданного канала будет располагаться по тому же адресу, где и редакция издания «Обозреватель». Её площадь – 400 кв.м.

Эфир канала будет строиться на социальной составляющей, а политические аспекты будут сведены к минимуму.

ОБОЗ TV был создан как видеораздел портала «Обозреватель». С 2013 года интернет—канал ОБОЗ TV работает на видеосервисе YouTube.

Владельцем ОБОЗ TV выступает компания «Золотая середина». Конечные бенефициары телеканала – члены семьи Михаила Бродского: жена Светлана Бродская, сыновья Ростислав Бродский и Юрий Бродский.

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