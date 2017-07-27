В правительстве Дании придерживаются мнения, что спустя два года после того, как доля цифрового радио в стране достигнет 50%, FM-диапазон «отомрёт».

Пожалуй, нет ничего удивительного в том, что следующей страной, в которой будет свёрнуто аналоговое FM-вещание, может стать Дания.

Ранее в правительстве Дании озвучили мысль о том, что через два года после того, как доля цифрового радиовещания в стране достигнет 50%, можно будет говорить о «закате» FM-диапазона, ибо большая часть эфирного звукового вещания будет вестись в стандарте DAB+, сообщает radio.nl.

В политической партии Либеральный Альянс прогнозируют, что при сохранении нынешних темпов роста в сфере цифрового радио «магическая цифра» в 50% будет достигнута уже в 2018 году.

Доля цифрового радио в Дании неуклонно растёт. В первом квартале текущего года на долю «цифры» приходилось 33% от всего прослушивания радио. Два года тому доля цифрового радио составляла 21%. Таким образом, время отключения аналогового FM радио в Дании приближается семимильными шагами, пишет ежедневная датская газета Jyllands-Posten.

Начиная с октября текущего года всё цифровое радиовещание в Дании будет осуществляться в современном стандарте DAB+. Также, согласно публикации издания, в стране будут перераспределены «слоты» в сетях DAB+.

К примеру, датский общественный вещатель DR получит три частотных присвоения, которые позволят организовать приём нужных редакций программы P4 по всем регионам страны.

Помимо этого, национальный оператор сети DAB+ вещания Teracom начнёт трансляцию программ коммерческих радиостанций Nova FM, Pop FM и Radio 100. Оставшиеся свободные места в мультиплексе Teracom сможет сдавать в аренду другим радиостанциям.

Напомним, первой в мире страной, начавшей отключение FM-радиовещания, стала Норвегия. Отказаться от использования FM-диапазона в этом году также планирует Великобритания.

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