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В правительстве Дании придерживаются мнения, что спустя два года после того, как доля цифрового радио в стране достигнет 50%, FM-диапазон «отомрёт».

Пожалуй, нет ничего удивительного в том, что следующей страной, в которой будет свёрнуто аналоговое FM-вещание, может стать Дания.

Ранее в правительстве Дании озвучили мысль о том, что через два года после того, как доля цифрового радиовещания в стране достигнет 50%, можно будет говорить о «закате» FM-диапазона, ибо большая часть эфирного звукового вещания будет вестись в стандарте DAB+, сообщает radio.nl.

В политической партии Либеральный Альянс прогнозируют, что при сохранении нынешних темпов роста в сфере цифрового радио «магическая цифра» в 50% будет достигнута уже в 2018 году.

Доля цифрового радио в Дании неуклонно растёт. В первом квартале текущего года на долю «цифры» приходилось 33% от всего прослушивания радио. Два года тому доля цифрового радио составляла 21%. Таким образом, время отключения аналогового FM радио в Дании приближается семимильными шагами, пишет ежедневная датская газета Jyllands-Posten.

Начиная с октября текущего года всё цифровое радиовещание в Дании будет осуществляться в современном стандарте DAB+. Также, согласно публикации издания, в стране будут перераспределены «слоты» в сетях DAB+.

К примеру, датский общественный вещатель DR получит три частотных присвоения, которые позволят организовать приём нужных редакций программы P4 по всем регионам страны.

Помимо этого, национальный оператор сети DAB+ вещания Teracom начнёт трансляцию программ коммерческих радиостанций Nova FM, Pop FM и Radio 100. Оставшиеся свободные места в мультиплексе Teracom сможет сдавать в аренду другим радиостанциям.

Напомним, первой в мире страной, начавшей отключение FM-радиовещания, стала Норвегия. Отказаться от использования FM-диапазона в этом году также планирует Великобритания.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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