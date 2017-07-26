Украинский государственный центр радиочастот (УГЦР) не выдавал разрешения на запуск 3G-сетей в Житомире компаниям-операторам «Киевстар» и Vodafone Украина.

«Специалисты Житомирского областного отдела УГЦР провели внеплановую проверку, которая подтвердила эксплуатацию указанными операторами незаконно действующих устройств, что нарушает п.2 ст. 30 Закона Украины «О радиочастотном ресурсе Украины», – говорится в сообщении УГЦР. – В связи с этим мы направили компаниям «Киевстар» и Vodafone Украина предупреждение о нарушении действующего законодательства с требованием немедленно отключить указанные базовые станции до получения официальных разрешений на использование радиоэлектронных средств сети 3G на Житомирщине».

Напомним, ранее сообщалось о запуске в Житомире и области 3G-связи компаниями «Киевстар», Vodafone Украина и lifecell. Однако разрешение на разворачивание сети третьего поколения на Житомирщине было выдано только оператору lifecell.

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