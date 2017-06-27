«Триолан» отключил «Интер»

Кабельный провайдер «Триолан» сообщил своим абонентам о прекращении вещания телеканалов группы «Интер»:

«В силу различных обстоятельств наш договор с Интером потерял свою силу. Мы находимся в стадии переговоров по заключению нового договора.

Однако, в силу различных причин переговоры носят сложный характер. В любом случае мы ожидаем завершения этого процесса к 1 июля 2017 года. Если мы заключим договор, то 1 июля мы восстановим вещание Интера. Если не заключим, то будем с вашей помощью делать выбор — соответственно снизить абонентскую плату (предварительно до 12 гривен) или заменить телеканалы группы Интер другими каналами.«

«Интер» опубликовал официальную позицию группы:

«Отключение телеканала «Интер» в сети кабельного провайдера «Триолан» осуществлено вопреки действующему договору и с нарушением прав зрителей.

Договор о ретрансляции телеканала «Интер» и других телеканалов Inter Media Group в сети кабельного оператора «Триолан» был заключен в декабре прошлого года со сроком действия до 31.12.2017 г. Таким образом, на сегодняшний день договор является действующим.

Кабельный провайдер «Триолан» на протяжении нескольких месяцев в нарушение действующего договора не оплачивает ретрансляцию телеканалов Inter Media Group.

Несмотря на невыполнение обязательств по оплате со стороны «Триолан», мы продолжаем выполнять все свои обязательства по данному договору, в том числе обеспечиваем доступ к качественному сигналу телеканала «Интер», поскольку считаем, что интересы зрителей являются приоритетными.

Защиту интересов телезрителей и своих интересов Inter Media Group будет осуществлять в установленном законом порядке. В настоящее время мы обращаемся в суд с исковым заявлением о взыскании задолженности за несколько месяцев по действующему договору. При этом мы не прекращаем обеспечивать доступ к качественному сигналу, и какие-либо проблемы с приемом сигнала телеканала «Интер» в сети «Триолан» зависят исключительно от выполнения своих обязательств этим кабельным провайдером.

Рекомендуем нашим зрителям обращаться к кабельному провайдеру «Триолан» с требованием обеспечить доступ к сигналу всех телеканалов Inter Media Group. В случае дальнейшего нарушения прав телезрителей Inter Media Group рекомендует заключать абонентские договоры с другими провайдерами кабельного телевидения или настраивать телевизор на прием сигнала телеканала «Интер» в аналоговом, цифровом эфире или на спутнике».

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