Этим летом наблюдать за ходом Уимблдонского турнира на канале Eurosport сможет ещё больше любителей тенниса, чем когда-либо ранее.

Впервые телеканал Eurosport будет транслировать Чемпионат на целых 34 страны. Канал Eurosport получил эксклюзивные права на трансляцию турнира на ключевых рынках – включая, в частности, такие страны, как Бельгия, Болгария, Украина, Нидерланды, Румыния, Россия и Швеция.

Помимо всестороннего освещения турнира на линейных каналах Eurosport, каждый матч, проходящий на каждом из кортов Уимблдона, можно будет посмотреть в плеере Eurosport Player. Это значит, что болельщики получат возможность увидеть на телеканале Eurosport 250 часов живых трансляций, которые они смогут посмотреть как на домашнем экране, так и в пути, на любом устройстве.

Дабы ещё больше привлечь внимание болельщиков в Европе, компания Eurosport ранее в этом месяце озвучила планы транслировать с главного корта в Роэгемптоне матчи отборочного тура Чемпионата, на все 34 страны. Данные трансляции пройдут за неделю до начала основного турнира – то есть, с 26 июня.

Генеральный директор компании Eurosport Питер Гаттон говорит: «Наша стратегия заключается в том, чтобы обеспечить компании Eurosport возможность трансляции важнейшего премиального контента, сделав его доступным на любых устройствах. Благодаря широкому соглашению с Всеукраинским клубом лаун-тенниса и крокета мы сможем сделать трансляции матчей, проходящих в рамках Турнира Большого Шлема, доступными по меньшей мере в 34 странах Европы, что, в свою очередь, сделает телеканал Eurosport выбором №1 для болельщиков, желающих понаблюдать за игрой лучших теннисистов мира».

Телеканал Eurosport планирует эксклюзивно представлять прямые трансляции с Чемпионата в таких странах, как Азербайджан, Бельгия, Болгария, Венгрия, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Нидерланды, Норвегия, Россия, Румыния, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Украина, Финляндия и Швеция.

В Латвии, Литве и Эстонии телеканал представит эксклюзивные трансляции чемпионата за исключением матчей, в которых будут принимать участие местные игроки. А в таких странах, как Албания, Армения, Беларусь, Босния и Герцеговина, Великобритания, Косово, Македония, Молдова, Сербия, Словения, Хорватия и Черногория, телеканал Eurosport представит неэксклюзивные трансляции чемпионата (финал и ежедневные обзоры ярких моментов).

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