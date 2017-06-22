Правительство Японии выделит Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ) около трёх миллионов долларов. Об этом сообщает «Интерфакс—Украина» со ссылкой на слова министра информационной политики Юрия Стеця.

Финансовая помощь в сумме $3 млн стала следствием напряжённой работы в течение года. Как следствие телеканал UA:Перший получит $1,3 млн в виде технических средств, что позволит каналу осуществить переход на вещание в формате высокой чёткости (HD), а $1,7 млн будут израсходованы как экспертная помощь.

Проект предполагает сотрудничество в течение 2,5 лет. За это время Япония будет делиться опытом в сфере телерадиовещания общественного вещателя NHK International, а также проводить тренинги для украинских специалистов в Стране восходящего солнца.

«Технический компонент проекта предполагает контракт на постройку аппаратной, которая сможет руководить четырьмя студиями, а экспертный – 10 экспертов, которые на все время действия проекта будут жить и работать в Украине, проводить тренинги для персонала, консультировать руководство НОТУ», – уточнил председатель Национальной общественной телекомпании Украины Зураб Аласания.

Таким образом, в НОТУ рассчитывают в течение года начать вещание с соотношением сторон кадра 16:9, а позже и в формате HD.

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