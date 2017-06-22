Аналоговое эфирное телевидение на территории Украины может продолжить работу еще , по крайней мере , один год .

Национальной комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, (НКРСИ) одобрила проект постановления Кабмина о продлении использования технологии аналогового эфирного телевидения до 30 июля 2018 года. Об этом корреспонденту Mediasat сообщили в пресс—службе НКРСИ.

Члены комиссии согласовали проект нормативно—правового акта, направленного Администрацией Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, без замечаний.

Таким образом, эфирное телевидение в Украине может продолжить параллельную работу в цифровом и аналоговом формате ещё год.

Напомним, это не первый случай смещения даты отключения аналогового телевещания на более поздний срок. До этого планировалось выполнить переход с аналогового на цифровой стандарт в 2015 году, но, в силу различных обстоятельств, было принято решение о переносе данного процесса на 17 июня 2017 года.

В прошлом месяце Председатель Нацсовета Юрий Артеменко рассказал, почему Украина в этом году не перейдёт на цифровое ТВ.

Отметим, перевод эфирного телевидение в Украине на цифровой стандарт является обязательством нашего государства рамках соглашения «Женева—2006». Строительство национальной сети наземного цифрового вещания осуществляется с применением технологии DVB-T2.

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