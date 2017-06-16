Украинское телевидение проживает сейчас сложный период. Каналы не только исчезают с телевизионной карты страны, но и появляются. Если раньше запустить телеканал можно было в большом городе или столице, то теперь с развитием технологий этот процесс намного упрощен и оптимизирован. С учетом того, что все телеканалы Киева вышли на общенациональный уровень, а в пригороде своего ТВ не было никогда, эту нишу решили заполнить в Ирпене. В сети «Бест» начал работу новый телеканал «Погляд», с амбициями стать рупором Киево-Святошинского региона, а в будущем – Киевской области. Для того чтобы узнать подробности, Mediasat встретился с идейным вдохновителем и создателем канала – Алексеем Зиневичем.

— Алексей, что послужило толчком для вас, собственника ШПД-провайдера «Бест», задуматься ещё и о собственном телеканале?

О телеканале мы думали давно. Мы давно работаем с телевидением, и было бы неправдой, если бы мы не думали о том, что и у нас может быть свой телеканал. И вот это время настало, идея, которая вынашивалась в наших умах много лет наконец-то воплотилась в реальность. С точки зрения бизнеса – это диверсификация активов. Как известно на рынке ШПД сейчас происходит насыщение, в киевском регионе проникновение скоро будет практически 100%, услуги продаются с низкой рентабельностью, поэтому новые сети строить нет особого смысла. А телевидение для нас – это новый вид бизнеса, интересный и перспективный.

— Сколько времени ушло на создание Информационного агентства и телеканала, включая его запуск?

Информационное агентство существует относительно недавно. Это амбициозный проект Киево-Святошинского региона с планами как минимум на Киевскую область. За три месяца мы создали несколько газет, несколько интернет-порталов, один региональный телеканал «Погляд» и один региональный телеканал на базе 27 ДМВ канала, где вещали «Сатурн» и «Академия», а по сути шла ретрансляция КРТ Місто и КРТ Київ. Теперь там будут вещать каналы с лого ПравдаТУТ Київ и ПравдаТУТ Kyiv.

— На базе какого оборудования построен телеканал и студия?

На данный момент мы строим большую студию в Ирпене 12х14 м с высотой потолков – 6 м, где будет базироваться телеканал, откуда будут вестись прямые эфиры и откуда пойдут телемосты, ток-шоу и передачи. Студию проектирует известный украинский архитектор Иван Юнаков, мы постоянно консультируемся со многими телеканалами, продакшнами чтобы учесть их опыт, навыки и воплотить в реальность передовые решения.

Канал мы строим постепенно и в меру своих возможностей и главное потребностей. Скажу, что техническую часть, особенно серверную и PlayOut мы осилили собственными силами. Камеры и студийное оборудование, свет – выбираем лучшее из того, что может предложить рынок под наши потребности. Для журналистов и стримеров – выбираем фотоаппараты вместо камер, коптеры. Подумываем о LiveU. У нас очень сбалансированный подход, мы берем исключительно то, что нам необходимо, ведь канал развивается с нуля и план развития расписан на два года вперед.

— Как формируется сетка вещания? Какие передачи являются хедлайнерами канала? Где берете ведущих?

Сетка вещания у нас блочная, основное наполнение – выпуски новостей, передачи «Без комментариев», «Журналистские расследования», «Авторский взгляд», «Советы юриста»… Готовим сейчас целый ряд проектов, а с запуском студии расширим их спектр, будем принимать гостей в студии, проводить круглые столы, дискуссии. Персонал у нас в большинстве местный – Ирпень и Буча. Но в рамках Киевского макрорегиона – это по сути уже Киев. Над каналом работает уже 20 человек. Мы открыты для всех талантливых и целеустремленных людей с амбициями.

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— «Погляд» – это телеканал для абонентов оператора «Бест» или собираетесь выходить за пределы сети?

«Погляд» – это телеканал не для сети «Бест», а для Киевского региона в целом. Все каналы, которые создавались в Киеве – давно стали общенациональными, даже тот же муниципальный «Киев» имеет всеукраинские амбиции. У киевлян нет собственного канала, на котором они могут узнать местные новости, что произошло на соседней улице, а у жителей Киево-Святошинского региона такого канала вообще никогда не было. А это минимум миллион наших сограждан. Сейчас мы меняем ситуацию и готовы рассказывать своему зрителю о том, что происходит в их регионе, городе, в соседнем дворе.

— В чём же заключается главная фишка вашего канала?

Фишка канала – освещение жизни киевщины, актуальные новости. Мы планируем строить свою работу не только в разрезе новостей, но и готовим проекты исторической, развлекательной, политико-экономической тематики. На ближайшее будущее у нас запланировано открытие сети корреспондентских пунктов на базе всех офисов сети «Бест». Уверен, зритель не останется равнодушным. Мы ему покажем события, которые большие СМИ обошли стороной и им они не интересны в силу разного рода причин. Но это именно те события, которые касаются их жизнедеятельности и они им интересны и актуальны для них.

— Планируете ли в будущем выходить на спутник? Какие планы относительно эфирного цифрового вещания, трансляций в сетях IPTV и кабельных операторов?

У нас очень амбициозные планы. Мы собираемся получать спутниковую лицензию и быть доступными всем зрителям Украины, кто может принимать сигнал с «Горыныча». Хотим раздавать свой сигнал на киевский регион через DVB-T, чтобы нас принимали на любой телевизор с встроенным цифровым приемником, и на самый простой сет-топ-бокс. Будем доступны у провайдеров IPTV и ОТТ, на мобильных устройствах, и конечно у кабельных операторов, с которыми планируем договариваться о ретрансляции.

— Какой будет форма дистрибуции канала?

Первые два года будем бесплатно распространять сигнал среди провайдеров, например, 120 грн в год. А там посмотрим по ситуации, что будет с рынком контента и платного ТВ.

— Вы с Иваном Гришиным купили 27 ДМВ в Киеве

27 канал – это наш совместный проект. В эфире будет два вещателя с логотипами ПравдаТУТ Київ и ПравдаТУТ Kyiv в формате 24/7. У нас также запланирован выход передач и новостей совместного производства. Технически – это отдельный проект от телеканала «Погляд». Более глобальный.

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