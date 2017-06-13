Такая трансляция нам не нужна или как «Футбол 1» удивил зрителей показом матча Финляндия – Украина

Многие болельщики, которые смотрели в воскресенье 11 июня матч между сборными Финляндии и Украины на телеканале «Футбол 1», остались очень недовольными форматом показа матча.

Телеканал «Футбол 1» показал центральный матч дня в формате информационной панели, забыв напрочь о телезрителях и посетителях спортбаров и пабов, отправив их смотреть матч на канале «Украина». Особо благодарны были пользователи сервиса oll.tv смотревшие матч на телефонах либо планшетах, где экран устройства не позволял получить весь спектр удовольствия от 1/2 экрана.

Странно, что телеканалы «Украина» и «Футбол 2» такого счастья удостоены не были.

Большинство болельщиков так и не смогли понять этого демарша и формата «телекартинки» от спортивного отдела «Медиа Группы Украина» и массового их сгона на телеканал «Украина». Ведь они привыкли смотреть такие матчи исключительно на платном канале «Футбол 1».

И о показе матча сборной на платном ТВ Posted by Александр Глущенко on Dienstag, 13. Juni 2017

Здесь возникаю вполне логичные вопросы. Какой смысл от платного телеканала, если смотреть матч за свои деньги на нём фактически невозможно? О каком развитии рынка платного телевидения можно говорить, когда в «Медиа Группе Украина» кто-то принял решение за зрителя в каком формате ему смотреть телетрансляцию?

Такой демарш вызывает у телезрителей только негативные эмоции, которые можно разве что подкрепить цитатой из фильма «ДМБ»:

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