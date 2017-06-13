ПОДЕЛИТЬСЯ

Согласно данным отчёта «Исследование рынка цифрового телевидения» (Digital TV Research), общее число подписчиков услуг платного телевидения во всём мире достигло отметки в 969 миллионов человек.  

Цифры, содержащиеся в «Базе данных подписчиков услуг цифрового телевидения в мире», свидетельствуют о том, что в период с 2010 по 2016 года число подписчиков услуг платного телевидения во всём мире выросло на 254 миллиона (или же 35%), благодаря чему их общее количество составило 969 миллионов человек.

Наибольшие успехи среди различных платформ сделало цифровое кабельное телевидение – в период с 2010 по 2016 оно приобрело 256 миллионов новых подписчиков. В то же время, к примеру, аналоговое кабельное телевидение потеряло 218 миллионов абонентов.

Число подписчиков услуг IPTV увеличилось почти в пять раз – или же на 76 миллионов. Аудитория спутникового телевидения выросла на 77 миллионов абонентов, а платные DTT-платформы заполучили пять миллионов новых подписчиков.

В целом, цифровое платное телевидение продемонстрировало в период с 2010 по конец 2016 небывалый рост числа подписчиков – с 380 миллионов до 852 миллионов.


Отчёт также показал, что наибольшее число подписчиков услуг платного телевидения сконцентрировано в странах Азиатско-Тихоокеанского региона – здесь проживает 60% всех абонентов. При этом на долю одного только Китая по состоянию на конец 2016 года приходилась треть всех подписчиков услуг платного телевидения в мире – примерно 313 миллионов человек.

Аналитики исследовательской фирмы Digital TV Research также прогнозируют в ближайшие пять лет увеличение количества абонентов операторов платного телевидения до 1,09 миллиарда.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Понравилось нас читать?

Openbox A5
Openbox A5
Openbox A5
ПОДЕЛИТЬСЯ
Предыдущая публикацияUA|TV появился на польской платформе спутникового телевидения
Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

  • Самсон Семенович

    Мои дети и их друзья в возрасте 30-35 лет зомбоящиков не покупают вообще. Пользуют планшеты, ноуты, телефоны и т.п. Мозгоклюйство типа новостей не смотрят. Все равно это сплошное вранье. (Анекдот: Завел себе кота в квартире. Думал, что это будет девайс, а оказалось — гаджет по углам.)