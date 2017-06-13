Согласно данным отчёта «Исследование рынка цифрового телевидения» (Digital TV Research), общее число подписчиков услуг платного телевидения во всём мире достигло отметки в 969 миллионов человек.

Цифры, содержащиеся в «Базе данных подписчиков услуг цифрового телевидения в мире», свидетельствуют о том, что в период с 2010 по 2016 года число подписчиков услуг платного телевидения во всём мире выросло на 254 миллиона (или же 35%), благодаря чему их общее количество составило 969 миллионов человек.

Наибольшие успехи среди различных платформ сделало цифровое кабельное телевидение – в период с 2010 по 2016 оно приобрело 256 миллионов новых подписчиков. В то же время, к примеру, аналоговое кабельное телевидение потеряло 218 миллионов абонентов.

Число подписчиков услуг IPTV увеличилось почти в пять раз – или же на 76 миллионов. Аудитория спутникового телевидения выросла на 77 миллионов абонентов, а платные DTT-платформы заполучили пять миллионов новых подписчиков.

В целом, цифровое платное телевидение продемонстрировало в период с 2010 по конец 2016 небывалый рост числа подписчиков – с 380 миллионов до 852 миллионов.



Отчёт также показал, что наибольшее число подписчиков услуг платного телевидения сконцентрировано в странах Азиатско-Тихоокеанского региона – здесь проживает 60% всех абонентов. При этом на долю одного только Китая по состоянию на конец 2016 года приходилась треть всех подписчиков услуг платного телевидения в мире – примерно 313 миллионов человек.

Аналитики исследовательской фирмы Digital TV Research также прогнозируют в ближайшие пять лет увеличение количества абонентов операторов платного телевидения до 1,09 миллиарда.

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