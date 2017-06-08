1 июня Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания изъял из Перечня иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательству Украины, телеканал Travel and Adventure (известный также как Travel+Adventure), эстонская лицензия которого утратила силу.

Телеканал Travel and Adventure был добавлено в перечень иностранных программ 1 октября 2015 года. Основанием для этого послужила лицензия на телевизионное вещание эстонской компании Telcom Trading OU, которую ей выдал 16 июля 2015 эстонский регулятор. Нацсовет обнаружил на сайте эстонского регулятора информацию, что еще 7 сентября 2015 лицензия была аннулирована.

За подтверждением европейской юрисдикции телеканала Нацсовет обратился как к эстонскому регулятора, так и к дистрибутору телеканала в Украине ООО «Стоун медиа».

В эстонском регуляторном органе Нацсовету ответили, что лицензия Telcom Trading OU на телевизионную трансляцию телеканала Travel and Adventure была выдана 16 июля 2015 года. Но 7 сентября 2015 действие лицензии было приостановлено в связи с отказом лицензиата начать вещание. На сегодня лицензия уже не действительна.

Дистрибьютор пообещал до 30 апреля предоставить Нацсовету копию документов, удостоверяющих европейскую юрисдикцию канала, но Нацсовет так и не получил этих документов.

В то же время Нацсовет обнаружил на официальном сайте Роскомнадзора (российский регулятор), что телеканал Travel and Adventure имеет лицензию на осуществление телевизионного вещания от 9 ноября 2012 года, выданную российскому ООО «Дельта телевижн».

Поскольку у телеканала Travel and Adventure отсутствуют разрешительные документы страны ЕС или стран, которые ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, Нацсовет решил изъять его из перечня иностранных программ, разрешенных для ретрансляции в Украине.

После внесенных 1 июня изменений Перечень иностранных программ состоит из 161 иностранного телеканала.

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