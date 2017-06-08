Продолжение. Начало читайте в статье NAB Show 2017: мониторы и сет-топ-боксы.

Решения для тестирования, мониторинга и измерения параметров

Nippon Control System представила линейку многофункциональных анализаторов для UHDTV — DAB8000 mini.

Решение «6-в-одном» предназначено для мониторинга видео 4K/8K, размещается в половине корпуса 3U и включает анализатор/волновой монитор, генератор сигналов, аудиоанализатор, конвертер сигналов (U-SDI<->8K 3G-SDI, RGB<->YCbCr), анализатор протоколов в режиме реального времени и фокус-помощник (упрощает фокусировку в сложных ситуациях для 8K-камер). Компания KeySight Technologies презентовала цифровой осциллограф DS0Z11026 с диапазоном до 100 МГц, а Tektronix — прототип софтверного решения для мониторинга в режиме online.

Leader Instrumens презентовала тест-оборудование: генератор тест-сигналов LT4610 (3G/HD/SD), мультиформатный видеогенератор LT4600A и модуль LT4448.

Антенное оборудование



Ориентируясь на последние индустриальные стандарты, компания Jampro Antennas презентовала антенну JUXD с поддержкой Futurization Technology, благодаря которой обеспечивается возможность для любых «перенастроек» поляризации (если у оператора в будущем возникнет такая потребность) без необходимости внесения изменений в конструкцию самой антенны. Решение оптимально для операторов, предоставляющих услуги широкополосного доступа или многоканального вещания в стандартах DVB-T2 и ATSC 3.0, обеспечивая простоту выбора любого типа поляризации (горизонтальная, вертикальная, эллиптическая, круговая).

AVL Technologies презентовала модель 1315 — сегментированную карбоновую 1.35м трехдиапазонную антенну. Модель легковесная, состоит из 12 карбоновых фрагментов рефлектора и инсталлируется буквально за 5 минут. Выбор поляризации выполняется в ручном режиме. Устройство в закрепленном состоянии выдерживает скорость ветра до 45 миль/ч. Kathrein презентовала линейку UHF-антенн с мощностями от 1 до 600 Вт (470-862 МГц), которые рассчитаны на скорость ветра до 240 км/ч, а Dielectric — всенаправленную антенную систему TFU-GTH-BB мощностью до 240 КВт с эллиптической поляризацией.



Дроны



DJI презентовала мультикоптер Phantom 4 advanced. Модель снабжена камерой 1˝ с 20 мегапиксельным CMOS-сенсором (4K60p/H.264, 4K30p/H.265). Пульт управления имеет экран 5,5˝ (16:9) с разрешением 1920×1080, снабжен встроенной памятью на 16 Гб и HDMI. Дальность управления дроном до 7 км. Для точной навигации используется GPS и GLONASS. Отслеживается запрет посадки на воду и неровную поверхность.

На стенде Amimon компания XDynamics представила модульный промышленный дрон D-02 класса hi-end с карбоновой основой (вариант на 8 пропеллеров — октокопер) с возможностью использования разных моделей DSLR-камер, а также дебютную модель XDynamics Evolve. D-02 способен находиться в полете до 20-30 минут.

Число «винтов» и оснащение D-02 определяется решаемыми задачами в каждом конкретном случае (обеспечение скорости, надежности и др.). Надежность гарантирует плавную посадку даже в случае отказа одного или нескольких двигателей. Благодаря фирменной технологии беспроводной трансляции с минимальной задержкой сигнала (менее 10 мс) от Amimon D-02 обеспечивает стабильную и плавную FullHD-видеокартинку (1080p60). Компания JI Technology анонсировала прототип коптера YI Erida (ожидается летом). Модель выполнена из карбона, благодаря чему существенно увеличена прочность конструкции (по сравнению с обычной стальной) и снижен вес. Решение может находиться в воздухе до 40 минут и развивает скорость до 120 км/ч.

Впрочем, дроны осваивают не только воздух, но и воду. Так, PowerVision Group (PowerVision Robot) представила подводный робот PowerRay 4K со временем работы до 20 минут.



Следует отметить, что, несмотря на растущую у компаний и частных лиц популярность мультикоптеров (unmanned aerial vehicle, UAV) как инструмента видеосъемки, использование беспилотников разрешено далеко не во всех местах и странах. Даже, несмотря на разрешенное комиссией FAA в США использование данных устройств для фотовидеосъемки, например, на мосту Golden Gate в Сан-Франциско использование дронов запрещено, о чем предупреждает табличка возле моста. Аналогичная ситуация с аэропортами и другими объектами. Поэтому пользователям перед запуском такого устройства в стране путешествия целесообразно ознакомиться с ограничениями на их использование, чтобы не оказаться в неприятных ситуациях, которые имели место в последние месяцы в Западной Европе.

Согласно исследованию Tractica по рынку VR, доходы по трем основным сегментам (инструменты для создания VR-контента, носимые шлемы виртуальной реальности (head-mounted displays) и остальное оборудование) в течение 2015-2021 гг. будут стремительно расти. Так, если в 2015 г. суммарные доходы всех трёх направлений не дотягивали даже до $500 млн., то к концу 2017 г. этот показатель должен приблизиться к отметке в $1 млрд., в 2018 г. — превысит $2 млрд., к 2020 г. превысит $7 млрд., а в 2021 г. преодолеет отметку в $9 млрд.

Решения для операторов и вещателей

Расширяя портфолио решений AV-over-IP, Matrox Graphics представила устройство Maevex 6150 Quad Encoder. Решение обеспечивает захват видео и одновременный стриминг и запись четырёх и более каналов в формате 4K/UHD 4:4:4 (H.264). Девайс «выдает» видео/аудиоконтент с нулевой задержкой; поддерживает HDMI, USB и ожидается в июне.

AJA Video Systems провела техническую демонстрацию аппаратного конвертера-скалера для видео FS-HDR.

Решение заинтересует телестудии, нуждающиеся в преобразовании видеосигнала из SDR (Standart Dynamic Range) в HDR (High Dynamic Range) и наоборот. Поддерживается 4K/UltraHD и 2K/HD. В решении используется технология обработки видео Colorfront-Engine. При необходимости можно выполнять как даунскалинг (из 4K/UHD в 2K/HD), так и обратное преобразование (апскейлинг из 2K/HD в 4K/UHD). AJA Video Systems также продемонстрировала несколько решений, в том числе: конвертеры IPT-1G-SDI, IPT-1G-HDMI, панель KUMO CP2, энкодер HELO (H.264), KONA IP (HD/SD), 12GDA, 12GM (12G-SDI).

Blackmagic Design представила коммутаторную панель ATEM Television Studio Pro HD (4SDI + 4HDMI, 1080p60), а также Ultra Studio HD mini.

Kramer Electronics (Израиль) презентовала две модели на базе чипа Texas Instruments — это приемопередатчики 731 и 732. Всего один трансмиттер способен пересылать 4K60-видео (4:4:4), данные и служебную информацию на целую сотню приемников на расстояние до 4 км. Поддерживается HDMI, USB, RS-232. Очевидный интерес посетителей стенда NHK (Japan Broadcast Corporation, Япония) вызывали не только демонстрации в 8K-кинотеатре на стенде, а также 8K-комнаты, но и программно-аппаратный 8K HEVC/H.265-кодек, а также микроволновая система для трансляции 8K-контента. Примечательно, что в Японии система была презентована еще 3 года назад, а в США — впервые.

Решения BrightEye NXT от Ensemble Design пользуются заслуженной популярностью среди вещателей. В этот раз компания презентовала 3 варианта модели NXT 950 (отличия по разнообразию входов/выходов). NTT Electronics также презентовала прототип 4K-энкодера для режима online.

Niagara Video Corporation презентовала модели для вещателей и сервис-провайдеров: мультиканальный энкодер/транскодер Niagara 9300 и бюджетный вариант Niagara 9200 на базе технологи Intel. Решение монтируется в стойку, поддерживает MPEG-2/H.264 (модель 9300 — дополнительно HEVC).

NEC презентовала два устройства: энкодер VC-971 и декодер VD-971. Каждое из решений помещается в корпусе 1U, поддерживает H.264, H.265/HEVC и обеспечивает высокое качество видео благодаря собственному алгоритму кодирования от NEC. Решения работают в режиме реального времени и обеспечивают сверхнизкую задержку при работе с 4K-видео. Поддерживается 12G-SDI, Ethernet 10/100/1000 Мбит/с. Есть возможность мониторинга через интернет. Презентованное компанией GatesAir решение Intraplex IP Link MPXp должно заинтересовать радиостанции, работающие через IP-сети. Решение оптимизирует пропускную способность IP-сети. Поддерживается режим IP multicast и unicast для множества потоков, благодаря чему один энкодер способен «работать» с множеством декодеров. Для визуального мониторинга используется 3,2˝ дисплей. Решение ожидается в июле.

Решение ZyPer 4K от компании ZeeVee обеспечивает дистрибуцию и коммутацию между несжатым видео/аудио. ZyPer 4K имеет нулевую задержку при доставке UltraHD (4K60); поддерживает Ethernet 1 Гбит/с, HDMI и AES-шифрование. Bluefish444 продемонстрировала серверную систему IngeSTore Server 3G с возможностью одновременного захвата до четырёх видеопотоков (3G/HD/SD-SDI) из разных SDI-источников. Доступны модели как с возможностью хранения на встроенном устройстве, так и через сетевые хранилища.

tvONE анонсировала Magenta Encoder-100 — одноканальный видеоэнкодер с поддержкой разрешения до 1920×1200 (ожидается в июне). Интегрируется с CORIOmaster и модулем воспроизведения 4K, и позволяет обычному видеоконтенту через HDMI параллельно транслироваться на видеостену. При этом видеопоток может быть «сконвертирован» (сжат) перед трансляцией для снижения загрузки канала.

На совместном стенде НПО Videosolution Group (Украина) продемонстрировала телесуфлер VSS-19Pro и пульты, а СофтЛаб-НСК (Россия) — 4K UHD HEVC-энкодер на базе чипсета Intel для работы в режиме online. Spin Digital Video Technologies (Германия) презентовала 8K-энкодер (H.265/HEVC) с поддержкой 120fps.

Софтверное решение для ОС Windows/Linux для UHD-видео можно использовать для HDR, HFR (High Frame Rate), WCG (Wide Color Glamut) и VR (4:2:2, 4:4:4, 360 град. видео). В комплекте поставки есть инструментарий SDK для пользовательских приложений. Для сравнения, разработчики декларируют снижение битрейта при использовании данной разработки на 26% (для 4K60p, 4:2:0, 10 бит) и 42% (для 4K60p, 4:4:4, 10 бит), а для 8K60p — на 38% (4:2:0, 10 бит) и 52% (4:4:4, 10 бит). Exterity представила AvediaStream e3732 — HD-энкодер для стриминга высококачественного видео в режиме online через IP с низкой задержкой.

А Gefen презентовала несколько новых моделей: коммутатор 4×1, Matrix 4×4 (ожидается во II квартале) и сплиттер 1×2, 1×4, 1×8.

Мультивьюверы продемонстрировали многие компании. Так, китайская GraVue (ранее Gefei Technology) представила модель MIO MVS-4K (3G/HD/SD), а Apantac — MX-32.

Vaddio презентовала AV-шлюз Matrix MIX (ожидается летом).

Презентованное компанией LINK Electronics устройство ACE-2000 обеспечивает захват видео и перевод аудиодорожки в текст (субтитры). Поддерживается 5 языков. Преобразованный текст можно отправить через RS-232 или по TCP/IP.

Barnfind Technologies AS продемонстрировала Barn mini-07 (мультиплексор) и Barn mini-08 (оптический сплиттер), а также оптические конвертеры Barn mini-11/12.

На стенде ARRI Group презентовалась пара беспроводных устройств: приемник видеосигнала WVR-1 и передатчик видео WVT-1. Устройства подходят как для камер ALEXA SXT W, так и для других продуктов не только данного бренда, но и других производителей. Решения размещены в водо- и пылезащищенных корпусах и могут работать в широком диапазоне температур (от -20C до +45C). Поддерживается входное напряжение от 10,5В до 34В. Телестудии также заинтересует компактный модуль для передачи 4K-данных через HDMI на расстояние до 100м по одному дуплексному мультимодовому оптоволокну — HDFX-300-TR от корейского производителя Opticis. Например, для трансляции сигнала на удаленный HDMI-монитор. Не обошлось и без новых камер. Так, Samsung анонсировала камеру Samsung 3D 360, Marshall Electronics презентовала «всепогодную» HD-мини-камеру CV225 (уровень защиты IP67, 1080p60, 16:9, 2.5 мегапикселей), а Hitachi — модель камеры Z-HD5500.

На стенде Cinematics под брендом CineVR презентовалось несколько моделей камер: шестикамерная (6-Standard Customized) и модель на 13 камер (13 Pro Customized). JI Technology анонсировала JI Halo — камеру виртуальной реальности следующего поколения, в составе которой 17 синхронизированных камер, работающих как единое целое и позволяющих снимать видео с частотой до 60 кадров/с. Имеется возможность удаленного мониторинга через Android-приложение. Решение обеспечивает до 100 минут видеосъемки за счет встроенной батареи. Поддерживается видео 3D-360 с разрешением до 8K. Бренд Autoscript (Vitec Group) анонсировал несколько решений для телеоператоров/телестудий. Это телесуфлеры EVO-IP (1024×768), EPIC-P (1920×1080), а также XBox-IP для «дистрибуции» видеоконтента непосредственно на телесуфлеры (решения ожидаются в августе). Операторам, которым приходится вести видеосъемку с разных нестандартных позиций (из слишком низкого или высокого положения), поможет новый видоискатель AiRScouter WD-330C от компании Brother (ожидается к концу лета).

Прикрепляемый на голове на уровне глаз микродисплей обеспечивает 720p HD-изображение, а сам виртуальный дисплей соизмерим с изображением на экране 19˝ монитора на расстоянии 1 м. Причем использовать данное решение могут даже пользователи, которые носят очки. Поддерживается HD-SDI-порт, а уровень защищенности IP-54 позволяет работать даже в сырой окружающей среде (например, под дождем). Время работы на батарее до трёх часов. Mobile Viewpoint (Нидерланды) презентовала несколько решений. Так, WMT Agile Airlink должно заинтересовать журналистов и операторов, ведущих съемку в online-режиме. Устройство толщиной всего 40 мм имеет 8 встроенных модемов (LTE (4G) и 3G для обратного канала) с поддержкой H.265 кодирования (до 50 Мбит/с), 2 HD видео-каналов. Поддерживается 4 аудиодорожки на канал и возможность записи до 1 Тб; HD/SD-SDI, есть HDMI, USB, Wi-Fi (2,4/5 ГГц), Ethernet 10/100/1000 Мбит/с. Еще одно решение WMT NEO — супер-компактное устройство для живой трансляции сигнала с поддержкой H.264, H.265/HEVC и SD-SDI. Есть 4 интегрированных модема 3G/4G, Wi-Fi, USB, Ethernet 10/100/1000 Мбит/с. Оба девайса снабжены встроенным SSD-диском (объем 120 Гб). На стенде Digital Broadcast итальянская компания Screen Future S.R.L. представила несколько решений. Среди них — DTV-усилитель SFK-142/XE 1400W, а также Universal driver ARK-X — комбинированное устройство с функциями передатчика, гапфиллера и др. Решение поддерживает DVB-T/T2/H, ATSC и др., гигабитный Ethernet, USB, встроенный GPS/GLONASS-приемник.

Cobalt Digital презентовала несколько решений. Среди них — платформа FAST-STREAM OTT, появившаяся в результате совместной разработки команды разработчиков и заказчиков Cobalt. Решение выполнено в формфакторе 2RU и управляется через систему DashBoard или через SNMP. Доступны как одноканальная, так и двухканальная конфигурации. Один 2RU-блок поддерживает до 6 каналов. Из нового железа компания представила несколько карт: 9971-MV6-4K (гибридный UHD-мультивьювер с поддержкой HDMI 2.0/12G/3G/HD/SD-SDI), 9923-DSK-LG (3G/HD/SD-SDI + вставка логотипов), 9904-UDX-4K (UHD-кросс-конвертер и скалер с поддержкой 12G/3G/HD/SD-SDI – следующее поколение скалеров. Позволяет конвертировать 3G/HD/SD-SDI в UHD1 (3840×2160). Есть HDMI, опционно Ethernet 10 Гбит/с), а также усилитель с удаленным мониторингом BBG-DA-12G-1×6.

Variant Systems Group продемонстрировала систему видеоповтора в двух вариантах: обычном и сверхмедленном.

Seagate презентовала Seagate DJI Fly Drive емкостью 2 Тб с поддержкой USB 3.1 и интегрированным microSD-хабом ($119, ожидается летом). Решение влаго- и ударозащищенное и предназначено для установки на мультикоптеры. Заявленная емкость позволяет сохранять до 60 часов видео. Компания LaCie (которую купила Seagate) презентовала для хранения данных док-станцию LaCie 2big Dock Thunderbolt 3 (до 440 МБ/с, поддерживается RAID). Доступны 3 варианта на 12 Тб, 16 Тб и 20 Тб. V-Nova анонсировала ПО для видеокодирования следующего поколения V-Nova PERSEUS2, позволяющее операторам доставлять контент высочайшего качества через широкий набор приложений, включая UHD, IPTV, OTT, мобильное видео и видео VR/360. Решение работает как с мобильным видео (от 100 Кбит/с), так и с UHD-контентом, для трансляции которого требуется пропускная способность от 10 Мбит/с.

Bon Electronics продемонстрировала Mini-Rec — рекордер с 7˝ LCD-дисплеем и добавленной возможностью записи на USB. Максимальное разрешение 1080/60p. Решение удобно для захвата содержимого экрана ПК или видео с видеокамеры.

Посещение следующего стенда навеяло ностальгию по началу 2000-х во времена популярности конвертера кодировок «Штирлиц». Правда, теперь компания Shtirlitz Media Software занимается немного другим направлением…

Продолжение читайте в статье NAB Show 2017: технологии и решения для защиты контента.

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