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Все каналы холдинга «1+1 медиа» переведены на широкоэкранное вещание

Виталий Мосейчук
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16x9 или 4x3
В первый день лета «1+1 медиа» перевел телеканалы «2+2» и «УНИАН» на формат вещания 16:9. Таким образом завершив планомерный переход всёх каналов медиахолдинга на широкоэкранное телевещание.

По сообщению прессслужбы «1+1 медиа», переход на формат 16:9 начался в 2016 году и является частью общей стратегии на пути запуска HDверсий собственных каналов.

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Теперь зрители смогут смотреть любимые фильмы, программы и сериалы каналов «1+1», «ПлюсПлюс», «2+2», «ТЕТ», «УНИАН», «Бигуди», «1+1 International» в широкоэкранном формате, без так называемых «черных полос» на ТВпанели, – уточняется в прессрелизе.

«Для группы 1+1 медиа это означает, что в полдень 1 июня мы вошли в новую эру 16:9/HD, навсегда попрощавшись с эпохой 4:3», – заявил Филипп Петренко, технический директор группы «1+1 медиа».

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