Все каналы холдинга «1+1 медиа» переведены на широкоэкранное вещание

В первый день лета « 1 + 1 медиа » перевел телеканалы « 2 + 2 » и « УНИАН » на формат вещания 16 : 9 . Таким образом завершив планомерный переход всёх каналов медиа — холдинга на широкоэкранное телевещание .

По сообщению пресс—службы «1+1 медиа», переход на формат 16:9 начался в 2016 году и является частью общей стратегии на пути запуска HD—версий собственных каналов.

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Теперь зрители смогут смотреть любимые фильмы, программы и сериалы каналов «1+1», «ПлюсПлюс», «2+2», «ТЕТ», «УНИАН», «Бигуди», «1+1 International» в широкоэкранном формате, без так называемых «черных полос» на ТВ—панели, – уточняется в пресс—релизе.

«Для группы 1+1 медиа это означает, что в полдень 1 июня мы вошли в новую эру 16:9/HD, навсегда попрощавшись с эпохой 4:3», – заявил Филипп Петренко, технический директор группы «1+1 медиа».

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