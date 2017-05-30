Таможня не пропустит: оглашён список продукции, которую украинцам могут не доставить из зарубежных интернет-магазинов

Украинским пользователям не пришлют продукцию Apple, Meizu, Panasonic, Philips, Samsung, Openbox, JVC, Xiaomi, MTV Music Television и ещё 1140 международных брендов, купленных за границей.
По информации издания ITC, украинская таможня перестала пропускать посылки с товарами, купленными в зарубежных интернет—магазинах. Это происходит на основании перечня объектов интеллектуального права, включенного в таможенный реестр, поясняется в блоге Opendatabot.
«Если ничего не изменится, в украинских магазинах поднимутся цены, а покупки за рубежом станут рискованными. Бизнесу придётся либо идти «в подполье», либо сокращать ассортимент товаров, терпя при этом убытки», – сказано в публикации.
Вместе с тем прогнозируется увеличение объёмов чёрного рынка, и, соответственно, рост коррупции.
Полный список торговых марок из таможенного реестра доступен в блоге Opendatabot. Если их обнаружат в вашей посылке, их могут не пропустить.