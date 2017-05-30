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Таможня не пропустит: оглашён список продукции, которую украинцам могут не доставить из зарубежных интернет-магазинов

Редакция Mediasat
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Таможня / митниця
Украинским пользователям не пришлют продукцию Apple, Meizu, Panasonic, Philips, Samsung, Openbox, JVC, Xiaomi, MTV Music Television и ещё 1140 международных брендов, купленных за границей.

По информации издания ITC, украинская таможня перестала пропускать посылки с товарами, купленными в зарубежных интернетмагазинах. Это происходит на основании перечня объектов интеллектуального права, включенного в таможенный реестр, поясняется в блоге Opendatabot.

«Если ничего не изменится, в украинских магазинах поднимутся цены, а покупки за рубежом станут рискованными. Бизнесу придётся либо идти «в подполье», либо сокращать ассортимент товаров, терпя при этом убытки», – сказано в публикации.

Вместе с тем прогнозируется увеличение объёмов чёрного рынка, и, соответственно, рост коррупции.

Полный список торговых марок из таможенного реестра доступен в блоге Opendatabot. Если их обнаружат в вашей посылке, их могут не пропустить.

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Openbox A5
Openbox A5
Openbox A5

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  • Виктор Клювер

    Зовсім з глузду з’їхали. Якщо далі так піде, будемо користуватись прапорцевими раціями і голубиною поштою. Підтримуємо вітчизняного виробника? Цікаво знати яке диво він має запропонувати замість брендів, яких не буде пропускати митниця….

    • Мирослав Костирко

      «Підтримуємо вітчизняного виробника?» — 1) не виробника, а перекупника; 2) дуже часто і зовсім не вітчизняного, хоч як би він під такого і не маскувався. А суть обмеження в тому, щоб позбавити громадянина України можливості купити для особистого користування практично будь-який товар дешевше в закордонному інтернет-магазині, тобто без сплати 20-30-50 % його вартості перекупникам.

  • ElHomero

    Короче говоря, скоро будем жрать порошеновские конфетки и этому радоваться.
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