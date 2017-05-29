СБУ пресекла распространение софта, позволяющего просматривать российские каналы на Smart TV

СБУ провела рейд с целью пресечения распространения специального программного обеспечения , расширяющего функции смарт — телевизоров , позволяя таким образом их владельцам смотреть российские телеканалы , которым в настоящее время запрещено осуществлять вещание на территории Украины .

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила на свой странице в социальной сети Facebook об успешном выявлении и пресечении распространения противозаконного софта для Smart TV. В настоящее время уголовное производство осуществляется по ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

«Оперативники Управления СБУ в Харьковской области установили, что менеджмент одной из разветвленных оптово—розничных сетей, которая реализует бытовую электротехнику, организовал установку дополнительного программного обеспечения на смарт—телевизоры, – говорится в сообщении. – За дополнительную плату покупателям предлагали «перепрошить» телевизор, чтобы получить возможность свободно просматривать российские телеканалы, запрещенные Нацсоветом».

За такую «перепрошивку» организаторы незаконной схемы брали с пользователей 1900 гривен. В сообщении СБУ также уточняется, что разработчиком программы, дающей доступ к запрещённым каналам, являются украинские программисты. А за хостинг отвечала один из крупнейших в Украине провайдеров. В СБУ не уточняют названия компаний.

«Правоохранители провели ряд обысков в магазинах торговой сети в Харькове и по местам проживания фигурантов дела. Была обнаружена документация, которая доказывает реализацию нелегального программного обеспечения», – уточняется в сообщении СБУ.

Напомним, осенью прошлого года СБУ задержала инсталлятора, устанавливавшего спутниковое оборудование для приёма российских телеканалов.

UPD: По данным издания В городе, речь идёт о сети магазинов бытовой техники и электроники «Эльдорадо». В минувшую пятницу, 26 мая, именно в её торговые залы нагрянули силовики с обысками.

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