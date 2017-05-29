Представлен «космический самолёт», способный ускорить и удешевить запуски спутников на орбиту

Запуск спутников на орбиту может стать намного дешевле благодаря использованию экспериментального космического самолёта .

Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) представило проект летательного аппарата XS—1, который будет выпускать компания Boeing. Сверхзвуковой самолёт будет взлетать вертикально, выпускать вторую ступень, предназначенную для доставки спутника на орбиту, а затем идти на посадку подобно обычному самолёту.

Несмотря на то, что летательный аппарат пока находится лишь на стадии проектирования, в DARPA верят, что в конечном итоге мир увидит «транспортное средство», способное обеспечить «ускоренный и недорогой путь в космос» как для военных, так и для коммерческих клиентов.

В период начальных тестов технологии XS—1 планируется провести 10 полётов в течение 10 дней, а конечной целью является осуществление регулярных полётов на низкую околоземную орбиту стоимостью в примерно 5 миллионов долларов и меньше каждый (в настоящее время запуск ракеты Falcon 9 обходится компании SpaceX в примерно 62 миллиона долларов).

«Мы чрезвычайно рады тому факту, что столь футуристический проект так близок к воплощению в реальность, – говорит Брэд Таусли из DARPA в своём интервью на сайте агентства. – Возможность простых и регулярных запусков в космос при помощи аппарата, схожего с самолётом, крайне важна для удовлетворения важнейших потребностей Министерства обороны и открывает дверь целому ряду коммерческих проектов нового поколения».

Впрочем, несмотря на то, что описание этого футуристического космического аппарата и открываемых им возможностей может звучать захватывающе, реальных тестовых полётов не стоит ждать до 2020 года. Так что пока придётся довольствоваться видеороликом, на котором будущее космических путешествий передано посредством компьютерной графики.

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