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Представлен «космический самолёт», способный ускорить и удешевить запуски спутников на орбиту

Борис Скуратовский
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DARPA XS-1 LaunchPad
Запуск спутников на орбиту может стать намного дешевле благодаря использованию экспериментального космического самолёта.

Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) представило проект летательного аппарата XS1, который будет выпускать компания Boeing. Сверхзвуковой самолёт будет взлетать вертикально, выпускать вторую ступень, предназначенную для доставки спутника на орбиту, а затем идти на посадку подобно обычному самолёту.

Несмотря на то, что летательный аппарат пока находится лишь на стадии проектирования, в DARPA верят, что в конечном итоге мир увидит «транспортное средство», способное обеспечить «ускоренный и недорогой путь в космос» как для военных, так и для коммерческих клиентов.

В период начальных тестов технологии XS1 планируется провести 10 полётов в течение 10 дней, а конечной целью является осуществление регулярных полётов на низкую околоземную орбиту стоимостью в примерно 5 миллионов долларов и меньше каждый (в настоящее время запуск ракеты Falcon 9 обходится компании SpaceX в примерно 62 миллиона долларов).

«Мы чрезвычайно рады тому факту, что столь футуристический проект так близок к воплощению в реальность, – говорит Брэд Таусли из DARPA в своём интервью на сайте агентства. – Возможность простых и регулярных запусков в космос при помощи аппарата, схожего с самолётом, крайне важна для удовлетворения важнейших потребностей Министерства обороны и открывает дверь целому ряду коммерческих проектов нового поколения».

Впрочем, несмотря на то, что описание этого футуристического космического аппарата и открываемых им возможностей может звучать захватывающе, реальных тестовых полётов не стоит ждать до 2020 года. Так что пока придётся довольствоваться видеороликом, на котором будущее космических путешествий передано посредством компьютерной графики.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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