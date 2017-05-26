Абоненты Vodafone получили дополнительные 12 гигабайт 3G-интернета на территории нового покрытия.

Vodafone Украина обеспечил 3G-покрытие в крупнейших городах Луганской области. 3G-сеть оператора введена в коммерческую эксплуатацию в Северодонецке, а также в Рубежном, где ранее не было 3G покрытия.

По случаю запуска 3G в этих городах Vodafone предоставляет их жителям 12 гигабайт скоростного интернета без доплат и подключений. Дополнительные гигабайты предоставляются абонентам компании в Северодонецке и Рубежном, которые пользуются предоплаченной связью Vodafone не менее трех месяцев. Каждый абонент будет получать по 4 гигабайта скоростного 3G в течение трёх месяцев.

Для того чтобы многочисленные абоненты Vodafone в Луганской области пользовались стабильной связью, оператор устанавливает втрое больше базовых станций, чем в среднем по рынку. На сети реализовано решение Single RAN, которое позволит в дальнейшем запустить 4G в максимально короткие сроки.

Vodafone продолжает инвестировать в развитие инфраструктуры на востоке страны. Этой весной 3G-сеть Vodafone появилась также в Краматорске, Славянске и Мариуполе.

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