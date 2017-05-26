Поддержка функции расширенного динамического диапазона (HDR) появится на некоторых HD-телевизорах и поможет увеличить продажи 4K-совместимых моделей.

В агентстве ABI Research прогнозируют среднегодовой совокупный рост (CAGR) продаж HDR-совместимых телевизоров на уровне 41% – к 2022 году объёмы продаж таких моделей достигнут отметки в 245 миллионов единиц. При этом до начала массового проникновения на рынок 8K-телевизоров ещё очень далеко, и шумиха на рынке пока вызвана лишь планами Японии начать передавать видео в разрешении 8K к началу Олимпиады 2020 в Токио.

«Исходя из недавно озвученных компанией Sony намерений включать поддержку функции HDR во все новые модели телевизоров, можно смело предполагать, что вскоре эта технология телевидения нового поколения станет важной и неотъемлемой частью функциональности многих Ultra HD совместимых телевизоров, – говорит отраслевой аналитик ABI Research Хин Сандм Линн. – Несмотря на то, что в ряде недорогих моделей пока отсутствует поддержка данной технологии, производители телевизоров класса хай-энд признают важность и значимость технологии HDR для зрителя».

Многие поставщики телевизоров, в частности – такие компании, как LG, Samsung и Sony, планируют включить поддержку HDR в модели своих 4K телевизоров в качестве премиальной функции, которая должна помочь обеспечить лучшую передачу цвета и деталей. Однако, в то время, когда HDR потихоньку проникает на рынок телевизоров, вещатели продолжают отставать из-за среды динамических стандартов. Несмотря на то, что HDR10 стал базовым отраслевым стандартом, компания Dolby Vision предлагает премиальные функции, такие как динамические поэтапные метаданные, позволяющие ещё больше улучшить картинку.

«Компании Amazon и Samsung недавно заявили о разработке стандарта HDR10+ – новой версии стандарта HDR10, в которой используется функция динамического отображения тонов, позволяющая ещё больше увеличить контрастность и качество цветопередачи, – продолжает управляющий директор и вице-президент ABI Research Сэм Роузен. – На данном этапе этот стандарт не имеет поддержки со стороны мощной отраслевой коалиции, и поэтому лишь запутывает рынок».

Однако пока объёмы поставок Ultra HD телевизоров стабильно растут, некоторые производители уже готовятся к началу выпуска моделей новейшего поколения: 8K. Японская компания Sharp объявила о выпуске первой модели 8K совместимого телевизора в конце 2015 года, он стоил примерно 130 000 долларов. Китайские производители Chang Hong, Hisense и Skyworth представили собственные модели 8K телевизоров в 2017 году, однако, они пока не поступили в розницу. Пройдёт ещё несколько лет, прежде чем такие модели станут массовыми; пока же такие телевизоры ищут своё место на едином цифровом рынке.

«8K совместимые телевизоры начнут проникать на рынок в небольших количествах в 2020 году, но, главным образом, что будет происходить в Японии и, возможно, в Южной Корее, то есть – в странах, где уже сегодня готовятся к запуску 8K вещания», – резюмирует Линн. – «Пока же на рынке будут доминировать Ultra-HD HDR совместимые модели».

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