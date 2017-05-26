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логотип 4K HDR Ultra HD

Поддержка функции расширенного динамического диапазона (HDR) появится на некоторых HD-телевизорах и поможет увеличить продажи 4K-совместимых моделей.

В агентстве ABI Research прогнозируют среднегодовой совокупный рост (CAGR) продаж HDR-совместимых телевизоров на уровне 41% – к 2022 году объёмы продаж таких моделей достигнут отметки в 245 миллионов единиц. При этом до начала массового проникновения на рынок 8K-телевизоров ещё очень далеко, и шумиха на рынке пока вызвана лишь планами Японии начать передавать видео в разрешении 8K к началу Олимпиады 2020 в Токио.

«Исходя из недавно озвученных компанией Sony намерений включать поддержку функции HDR во все новые модели телевизоров, можно смело предполагать, что вскоре эта технология телевидения нового поколения станет важной и неотъемлемой частью функциональности многих Ultra HD совместимых телевизоров, – говорит отраслевой аналитик ABI Research Хин Сандм Линн. – Несмотря на то, что в ряде недорогих моделей пока отсутствует поддержка данной технологии, производители телевизоров класса хай-энд признают важность и значимость технологии HDR для зрителя».

Многие поставщики телевизоров, в частности – такие компании, как LG, Samsung и Sony, планируют включить поддержку HDR в модели своих 4K телевизоров в качестве премиальной функции, которая должна помочь обеспечить лучшую передачу цвета и деталей. Однако, в то время, когда HDR потихоньку проникает на рынок телевизоров, вещатели продолжают отставать из-за среды динамических стандартов. Несмотря на то, что HDR10 стал базовым отраслевым стандартом, компания Dolby Vision предлагает премиальные функции, такие как динамические поэтапные метаданные, позволяющие ещё больше улучшить картинку.

«Компании Amazon и Samsung недавно заявили о разработке стандарта HDR10+ – новой версии стандарта HDR10, в которой используется функция динамического отображения тонов, позволяющая ещё больше увеличить контрастность и качество цветопередачи, – продолжает управляющий директор и вице-президент ABI Research Сэм Роузен. – На данном этапе этот стандарт не имеет поддержки со стороны мощной отраслевой коалиции, и поэтому лишь запутывает рынок».

Однако пока объёмы поставок Ultra HD телевизоров стабильно растут, некоторые производители уже готовятся к началу выпуска моделей новейшего поколения: 8K. Японская компания Sharp объявила о выпуске первой модели 8K совместимого телевизора в конце 2015 года, он стоил примерно 130 000 долларов. Китайские производители Chang Hong, Hisense и Skyworth представили собственные модели 8K телевизоров в 2017 году, однако, они пока не поступили в розницу. Пройдёт ещё несколько лет, прежде чем такие модели станут массовыми; пока же такие телевизоры ищут своё место на едином цифровом рынке.

«8K совместимые телевизоры начнут проникать на рынок в небольших количествах в 2020 году, но, главным образом, что будет происходить в Японии и, возможно, в Южной Корее, то есть – в странах, где уже сегодня готовятся к запуску 8K вещания», – резюмирует Линн. – «Пока же на рынке будут доминировать Ultra-HD HDR совместимые модели».

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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