FCC выдала компании Apple разрешение на проведение тестовой связи в стандарте 5G между объектами в Северной Калифорнии

Операторы беспроводной связи, поставщики оборудования для создания сетевой инфраструктуры, кабельные компании – все они тестируют в различных вариациях всё ещё не прошедшую стандартизацию технологию 5G. И теперь войти в этот клуб решил и технологический гигант Apple, о чём свидетельствует соответствующая заявка компании, поданная недавно в Федеральную комиссию по электросвязи США.

Из заявки следует, что компания Apple проведёт эксперимент с использованием высокочастотных диапазонов, лежащих в полосе от 27.5 ГГц до 28.35 ГГЦ и от 38.6 ГГЦ до 40 ГГц. Сеанс экспериментальной связи будет произведён между двумя объектами в Купертино и Милпитасе, лежащими в штате Калифорния на расстоянии в примерно 10 миль друг от друга.

Многие из упомянутых выше заявок на проведение тестирования связи в стандарте 5G содержат знакомые имена поставщиков оборудования – такие, как Nokia и Ericsson. В заявке от Apple бросается в глаза то, что она работает с оборудованием, произведенным компанией Rohde & Schwarz, являющейся крупным производителем тестового и измерительного оборудования, а также компаниями Analog Devices и A.H. Systems.

Компания Analog Devices имеет широкую линейку продуктов, имеющих отношение к радиочастотному спектру, включая решения для работы в диапазонах миллиметровых волн, а также инструменты, используемые в системах связи с разнесёнными передающими и приёмными антеннами и системах для формирования лучей.

Технический директор отдела технологий связи в компании Томас Камерон написал в белой книге: «По мере приближения того времени, когда 5G станет обыденной реальностью, возникает всё больше задач для разработчиков. При определении лучшего технологического решения для приложений, работающих в диапазоне миллиметровых волн, чрезвычайно полезно рассмотреть все аспекты цепочки передачи сигнала, а также преимущества различных IC—процессов. При разработке экосистемы 5G компания Analog Devices концентрирует своё внимание на создании для своих заказчиков широкого портфеля технологических решений, включая широкий спектр вариаций дизайна микросхем, а также системный подход, основанный на наших уникальных технологиях для работы с миллиметровым диапазоном».

Компания A.H. Systems также обладает широким портфелем технологических разработок, который включает в себя всё, начиная от антенн и зондов и заканчивая высокочастотными кабелями и усилителями.

Согласно информации, содержащейся в прикладной документации компании Apple и впервые опубликованной изданием Business Insider, «Компания Apple Inc. стремится оценить производительность систем сотовой связи в прямом направлении и многолучевой среде между передатчиками базовой станции и приёмниками, использующими данный спектр. Эти оценки должны предоставить проектные данные, имеющие отношение к работе устройств с несущими будущих беспроводных сетей 5G».

Тестирование «будет включать в себя использование рупорной антенны с работающим в половину мощности лучом шириной в 20 градусов в E—плоскости и H—плоскости и углом наклона в 20—25 градусов».

Несмотря на то, что компания Apple публично не озвучивала никаких планов, относящихся непосредственно к 5G, компания с 2014 года является членом Альянса мобильных сетей нового поколения.

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