Компания ВОЛЯ покупает телеком-активы группы компаний Airbites.

Компания ВОЛЯ заключила соглашение с группой компаний Airbites о приобретении активов последней. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте volia.com.

Соглашение подразумевает, что с 1 июня телекоммуникационные услуги для абонентов Airbites в Львове, Ровно, Хмельницком, Луцке, Харькове и Ивано-Франковске будут предоставляться под торговой маркой ВОЛЯ.

И если в пяти первых городах ВОЛЯ уже оказывает услуги, то на рынок Ивано-Франковска компания заходит впервые.

В информационном сообщении также отмечается, что к 1 июля ВОЛЯ закончит процесс интеграции инфраструктуры Airbites в свою сеть. После этого абонентам Airbites станут доступны все услуги и сервисы, оказываемые компанией ВОЛЯ.

За последние три года ВОЛЯ инвестировала в приобретение и модернизацию телеком-активов более 1,5 млрд грн.

В частности, осенью прошлого года компания приобрела активы винницкого провайдера «Пан Телеком», а также выкупила мелитопольских операторов Vivanet и ТВ-Понт.

Напомним, 1 июня ВОЛЯ повышает абонентскую плату за телеком-услуги в среднем на на 12,6%.

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