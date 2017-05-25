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5G network

Южная Корея планирует во второй половине 2019 года закончить работы по запуску коммерческой сети 5G, а к 2020 обеспечить покрытие сигналом 5G пять процентов своей территории.

В своём вчерашнем выступлении перед публикой директор отдела ИКТ и политики в сфере технологий телерадиовещания при южнокорейском министерстве науки, ИКТ и планирования будущего Хео Вон-Сеок (на фото), отметил, что, исходя из темпов внедрения LTE, в правительстве Южной Кореи прогнозируют, что к 2021 году доля пользователей 5G среди всех абонентов мобильных сетей составит 30%, в 2022 достигнет отметки в 50%, а к 2026 – 90%.

Хео заявил, что в 2019 году правительство Южной Кореи планирует выделить частотный ресурс для запуска коммерческой сети 5G, которая, по его словам, должна будет стать первой коммерческой 5G сетью в мире.

Он также ответил, что для достижения давно заявленной цели – запуска к началу игр Зимней Олимпиады 2018 тестовой сети 5G с использованием технологий, ещё не прошедших окончательную стандартизацию, южнокорейские операторы начнут во второй половине ткущего года построение тестовых сетей в Пхенчхане и Сеуле.

В правительстве также планируют по случаю грандиозного спортивного мероприятия, которое пройдёт в начале 2018 года, запустить самоходные автобусы.

В начале мая в компании KT, являющейся вторым по величине оператором мобильной связи в стране, заявили о том, что они находятся на финальном этапе тестирования опытной 5G сети с использованием технологий, ещё не прошедших окончательную стандартизацию.

Игроки отрасли по всему миру пришли к общему согласию вывести на рынок технологию 5G в 2020 году, при этом первый этап стандартизации технологии должен быть завершён в течение 2018 года.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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