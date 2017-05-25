Верховная Рада отправила на повторное второе чтение законопроект №2126а об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины. За законопроект проголосовали 186 народных депутатов при 226 необходимых, передает ЛIГАБiзнесIнформ.

Как отмечается, законопроект предлагает определить правовые и организационные основы обеспечения защиты жизненно важных интересов человека и гражданина, общества и государства, национальных интересов Украины в киберпространстве.

Также в документе говорится об основных целях, направлениях и принципах государственной политики в сфере кибербезопасности Украины, указываются полномочия и обязанности государственных органов, предприятий, учреждений, организаций, лиц и граждан в этой сфере, а также основные принципы координации их деятельности по обеспечению кибербезопасности.

Целью проекта закона является создание национальной системы кибербезопасности как совокупности политических, социальных, экономических и информационных отношений вместе с организационно-административными и технико-технологическими мероприятиями путем комплексного подхода в тесном взаимодействии государственного и частного секторов и гражданского общества.

Законопроект также определяет базовые термины в области кибербезопасности.

При рассмотрении депутаты не поддержали ряд поправок, которые ставили под угрозу работу электронной системы публичных закупок Prozorro.

В первом чтении законопроект об основах обеспечения кибербезопасности Украины нардепы поддержали 20 сентября прошлого года.

Напомним, летом прошлого года также были утверждены сроки и план реализации Стратегии кибербезопасности Украины. На территории страны также будет создан единый центр кибербезопасности при поддержке НАТО.

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