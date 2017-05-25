В процессе работы над новой директивой Европейского Союза , регламентирующей деятельность аудиовизуальных медиа , министры стран — членов ЕС , отвечающие за политику в области цифровых медиа , согласовали общую позицию по спорным квотам на контент ЕС на платформах видео по запросу ( VoD ).

Прошедшее 22 мая совещание министров стало важным шагом на пути к принятию решения о целесообразности существования в каталогах VoD—платформ расширенной квоты европейского контента, пишет издание New Europe.

В преддверии совещания министров многие северные страны, входящие в ЕС, в частности – Нидерланды, Финляндия, Ирландия, Чехия, Великобритания, Дания, Люксембург и Швеция, высказались против существования каких—либо квот, назвав их «контрпродуктивными».

Введение обязательных квот заставило бы даже провайдеров, «прописанных» за пределами ЕС – в частности, Netflix и Amazon – закупать европейский контент для европейского рынка. Год назад в изначальном предложении Европейской комиссии по этому поводу предлагалось установить для провайдеров VoD—платформ обязательный минимум в 20% европейского контента.

«Важнее всего для нас было достижение компромисса», – заявил во время открытого заседания Совета Еврокомиссар по вопросам единого цифрового рынка Андрус Ансип.

В то же время, Греция, Испания, Франция, Италия, Литва и Румыния обратились в Европейский Совет с просьбой пересмотреть предложение Комиссии в сторону увеличения квоты как минимум до 30%.

Греция изначально настаивала на квоте в 40%, однако формирование блока с другими странами—членами убедило Афины остановиться на цифре в 30%, которая близка к 20%, предложенной министром юстиции, культуры и местного самоуправления и руководителем от Мальты Оуэном Бонничи.

«Мы высоко ценим тот факт, что вы изменили своё видение квотной политики, ибо для нас было чрезвычайно важно двигаться в сторону Европейского парламента», – заявил на встрече представитель Франции.

«Мы не можем оставить без защиты европейские аудиовизуальные произведения, превратив Европу в поле неравной конкуренции с международной продукцией», – говорит греческий министр цифровой политики, связи информации.

В предложении предполагается, что европейский контент должен стать краеугольным камнем культурной политики Европы. И учитывая тот факт, что доля европейского контента в предложениях крупных VoD—платформ уже приближается к 30%, это предложение никоим образом не повлияет на рынок, и снижение планки принесёт вред процессу эффективного продвижения европейского контента.

В некоторых странах ЕС уже действуют квоты в системе телерадиовещания на национальном уровне. К примеру, во Франции, которая призывала к увеличению квоты, вещатели и VoD—платформы обязаны иметь в своём каталоге не менее 60% европейского контента.

23 мая Европейский совет принял данное предложение, при этом Испания, Польша, Латвия и Хорватия согласились с квотой в 30%, а Болгария также поддержала квоты.

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