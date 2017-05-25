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В процессе работы над новой директивой Европейского Союза, регламентирующей деятельность аудиовизуальных медиа, министры странчленов ЕС, отвечающие за политику в области цифровых медиа, согласовали общую позицию по спорным квотам на контент ЕС на платформах видео по запросу (VoD).

Прошедшее 22 мая совещание министров стало важным шагом на пути к принятию решения о целесообразности существования в каталогах VoDплатформ расширенной квоты европейского контента, пишет издание New Europe.

В преддверии совещания министров многие северные страны, входящие в ЕС, в частностиНидерланды, Финляндия, Ирландия, Чехия, Великобритания, Дания, Люксембург и Швеция, высказались против существования какихлибо квот, назвав их «контрпродуктивными».

Введение обязательных квот заставило бы даже провайдеров, «прописанных» за пределами ЕСв частности, Netflix и Amazonзакупать европейский контент для европейского рынка. Год назад в изначальном предложении Европейской комиссии по этому поводу предлагалось установить для провайдеров VoDплатформ обязательный минимум в 20% европейского контента.

«Важнее всего для нас было достижение компромисса», – заявил во время открытого заседания Совета Еврокомиссар по вопросам единого цифрового рынка Андрус Ансип.

В то же время, Греция, Испания, Франция, Италия, Литва и Румыния обратились в Европейский Совет с просьбой пересмотреть предложение Комиссии в сторону увеличения квоты как минимум до 30%.

Поправки к положению о квотах на контент производства стран ЕС, предложенные Грецией

Греция изначально настаивала на квоте в 40%, однако формирование блока с другими странамичленами убедило Афины остановиться на цифре в 30%, которая близка к 20%, предложенной министром юстиции, культуры и местного самоуправления и руководителем от Мальты Оуэном Бонничи.

«Мы высоко ценим тот факт, что вы изменили своё видение квотной политики, ибо для нас было чрезвычайно важно двигаться в сторону Европейского парламента», – заявил на встрече представитель Франции.

«Мы не можем оставить без защиты европейские аудиовизуальные произведения, превратив Европу в поле неравной конкуренции с международной продукцией», – говорит греческий министр цифровой политики, связи информации.

В предложении предполагается, что европейский контент должен стать краеугольным камнем культурной политики Европы. И учитывая тот факт, что доля европейского контента в предложениях крупных VoDплатформ уже приближается к 30%, это предложение никоим образом не повлияет на рынок, и снижение планки принесёт вред процессу эффективного продвижения европейского контента.

В некоторых странах ЕС уже действуют квоты в системе телерадиовещания на национальном уровне. К примеру, во Франции, которая призывала к увеличению квоты, вещатели и VoDплатформы обязаны иметь в своём каталоге не менее 60% европейского контента.

23 мая Европейский совет принял данное предложение, при этом Испания, Польша, Латвия и Хорватия согласились с квотой в 30%, а Болгария также поддержала квоты.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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