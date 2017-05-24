В первый день лета абонентам телекоммуникационного оператора ВОЛЯ придётся платить за услуги по новым повышенным тарифам.

1 июня провайдер ВОЛЯ повышает тарифы в среднем на 12,6%. Об этом компания сообщила на собственном портале «ВОЛЯ Клуб».

«Для поддержания сервиса на высоком уровне, мы вынуждены с 1 июня 2017 года скорректировать текущую абонентскую плату за тариф и дополнительные услуги. Как следствие, в начале лета тарифы вырастут в среднем на 12,6%», – говорится в публикации.

За последнее время это не первое повышение абонентсокой платы для пользователей услуг ВОЛИ. Так в феврале текущего года оператор увеличил абонплату на 6%. В августе прошлого года стоимость услуг провайдера кабельного ТВ и интернета была увеличена на 9%. Семипроцентное повышение тарифов также было зимой прошлого года.

«На себестоимость услуг и повышение их стоимости влияют рост тарифов на энергоснабжение, законодательные изменения, повышение стоимости телевизионного контента и другие экономические факторы», – объясняют в ВОЛЕ.

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