ПОДЕЛИТЬСЯ

Компании Opera TV и ALi Corporation сообщили об интеграции решения от Opera TV в сет-топ-боксы на основе систем на кристалле (SoC) компании ALi Corp.

Экосистема Opera TV является унифицированной платформой для подключаемых телевизионных устройств. Ежегодно на рынки поставляется более 40 миллионов устройств, работающих с данной системой.

Решения Opera TV включают в себя Opera TV 2.0 – OTT-платформу нового поколения; приложение Opera TV Snap 3.0, представляющее собой комплексный сквозной интегратор для вещателей, поставщиков контента и служб видео по запросу (VOD); Opera TV SDK – платформу для создания и визуализации HTML5-ориентированных и видео-центричных пользовательских интерфейсов; и, наконец, Opera TV Store – OTT-услугу для пользователей.

«Мы сосредотачиваем максимальные усилия для сокращения времени, необходимого операторам платного телевидения для начала предоставления услуг OTT домохозяйствам, и поэтому мы с радостью сообщаем о начале сотрудничества с ALi, – говорит генеральный директор Opera TV Аниш Раджарам. – Наши инженерные команды отлично сработались, и готовы вывести на рынок полноценную OTT-платформу, которая даст операторам возможность соответствовать запросам потребителей благодаря интеграции премиальных OTT-услуг с собственными предложениями».

«Предоставляя операторам интегрированное решение, мы получаем уверенность в том, что их пользователи будут иметь доступ именно к тем услугам и функциям, которые им необходимы, а также облегчаем производителям сет-топ-боксов и провайдерам услуг выход на этот быстро изменяющийся рынок, – говорит генеральный директор ALi Corp Тони Чанг. – Opera TV получила широкое признание в качестве зрелой, надёжной компании, предлагающей глубинные решения, что делает её хорошим партнёром для ALi. Они прекрасно работают с различными экосистемами устройств и обеспечивают лёгкость развёртывания передовых решений».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Понравилось нас читать?

Openbox A5
Openbox A5
Openbox A5
ПОДЕЛИТЬСЯ
Предыдущая публикация1 июля в России начнёт вещание медицинский телеканал «Доктор»
Следующая публикацияVodafone Украина сменил юридическое название на «ВФ Украина»
Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА