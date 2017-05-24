Компании Opera TV и ALi Corporation сообщили об интеграции решения от Opera TV в сет-топ-боксы на основе систем на кристалле (SoC) компании ALi Corp.

Экосистема Opera TV является унифицированной платформой для подключаемых телевизионных устройств. Ежегодно на рынки поставляется более 40 миллионов устройств, работающих с данной системой.

Решения Opera TV включают в себя Opera TV 2.0 – OTT-платформу нового поколения; приложение Opera TV Snap 3.0, представляющее собой комплексный сквозной интегратор для вещателей, поставщиков контента и служб видео по запросу (VOD); Opera TV SDK – платформу для создания и визуализации HTML5-ориентированных и видео-центричных пользовательских интерфейсов; и, наконец, Opera TV Store – OTT-услугу для пользователей.

«Мы сосредотачиваем максимальные усилия для сокращения времени, необходимого операторам платного телевидения для начала предоставления услуг OTT домохозяйствам, и поэтому мы с радостью сообщаем о начале сотрудничества с ALi, – говорит генеральный директор Opera TV Аниш Раджарам. – Наши инженерные команды отлично сработались, и готовы вывести на рынок полноценную OTT-платформу, которая даст операторам возможность соответствовать запросам потребителей благодаря интеграции премиальных OTT-услуг с собственными предложениями».

«Предоставляя операторам интегрированное решение, мы получаем уверенность в том, что их пользователи будут иметь доступ именно к тем услугам и функциям, которые им необходимы, а также облегчаем производителям сет-топ-боксов и провайдерам услуг выход на этот быстро изменяющийся рынок, – говорит генеральный директор ALi Corp Тони Чанг. – Opera TV получила широкое признание в качестве зрелой, надёжной компании, предлагающей глубинные решения, что делает её хорошим партнёром для ALi. Они прекрасно работают с различными экосистемами устройств и обеспечивают лёгкость развёртывания передовых решений».

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