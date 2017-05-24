Телеком — оператор Vodafone Украина сменил юрназвание с ПрАО « МТС Украина » на ПрАО « ВФ Украина ». При этом услуги мобильной связи по — прежнему будут предоставляться под брендом Vodafone .

23 мая 2017 года в Едином Государственном реестре юридических лиц, физических лиц—предприятий и общественных формирований зарегистрировано новое юридическое название компании – ПрАО «ВФ Украина». Об этом редакции Mediasat сообщили в пресс—службе сотового оператора.

«Переименование компании является завершением очередного этапа программы перехода на работу под брендом Vodafone в Украине, которая включает в себя выведение на рынок тарифов и услуг Vodafone, запуск 3G, ребрендинг фирменных магазинов и дилерских точек продаж, а также разработку и запуск технологически новых услуг и сервисов базе технологий 3G», – говорится в сообщении пресс—службы оператора.

Напомним, в октябре 2015 года компания Vodafone заключила с российской мобильной группой МТС соглашение, впервые предусматривающее использование в Украине бренда Vodafone.

На сегодняшний день «ВФ Украина» входит в тройку крупнейших операторов Украины, занимая вторую строчку. Оператор на 100% принадлежит нидерландской Prelludium B.V. и является частью международной группы МТС. На конец марта текущего года услугами компании пользовалось 20,7 млн абонентов. В I квартале этого года доход оператора составил 2,84 миллиарда гривен.

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