Новый дизайн должен способствовать обновлению имиджа, гомогенизации обоих брендов и отражать интернационализацию компании.

Испанский оператор спутниковой связи HISPASAT и его бразильское дочернее предприятие HISPAMAR Satellites обновили свой корпоративный имидж. Цель изменений состоит в объединении двух брендов и изменении их логотипов, говорится в официальном пресс-релизе.

Обновление происходит после 16 лет использования предыдущего логотипа – за этот период произошло множество изменений как в целом в общественной жизни, так и в секторе спутниковой связи, да и в самой компании.

В частности, компания HISPASAT отошла от статуса ведущего испанского оператора с одной орбитальной позицией и тремя работающими в ней спутниками, став высоко интернационализированной компанией, владеющей девятью спутниками в шести орбитальных позициях и новой корпоративной культурой, ставшей результатом внедрения новых ценностей, а также появления новых рынков, услуг и технологий.

Новый логотип должен стать ответом на данные изменения, а также обновить корпоративный имидж обеих компаний благодаря использованию в нём цветовой схемы, которая лучше соотносится с областью технологий, добавляет современную эстетику и отображает растущую интернационализацию компании, расширяя сходство между корпоративными имиджами HISPASAT и HISPAMAR, порождающее общую бразильско-испанскую идентичность.

При разработке нового имиджа компания Azento de Diseño исходила из трёх принципов: однородности, современности и интернациональности с целью сделать новый логотип таким, который бы отличался от предыдущего, сохраняя при этом некоторые из определяющих характеристик компании. Они упростили изображение, изъяв из него конечные символы в обоих случаях и создав тем самым более синтетический и интегрированный логотип, соответствующий текущим тенденциям. Шрифты в логотипах также были унифицированы и тщательно продуманы – линии стали более толстыми, как бы подчёркивая «вес» имени компании. И, наконец, точка над «i» была смещена в конец логотипа с его символами, представляя Землю и спутник.

В плане цветовой гаммы разработчики остановили свой выбор на серо-голубых цветах, отталкиваясь от прежних фирменных цветов обоих брендов и указывая на ответственность, тщательность, серьёзность и профессионализм. Символ с двумя кругами выполнен в живых оттенках голубого – холодного и спокойного цвета, ассоциируемого с миром технологий, а также представляющего прогресс и современность.

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