1 июля на телевизионном рынке России стартует вещание познавательного телеканала о медицине «Доктор». За создание и запуск канала отвечает компания «Цифровое Телевидение» (ВГТРК/Ростелеком).

«Доктор» пополнит семейство познавательных телеканалов «Цифрового Телевидения» («Моя Планета», «Наука», «История» и др.). Он будет всецело посвящен проблематике медицины и здоровья человечества.

Канал будет доступен в кабельных, спутниковых и мультисервисных сетях операторов по всей России, включая таких крупных провайдеров, как «Ростелеком», «НТВ-ПЛЮС» и «Акадо». Дистрибуцией «Доктора» будет заниматься компания «Сигнал Медиа», в том числе в странах СНГ.

«Телеканал «Доктор» – это первый опыт в России говорить серьезно о медицине со специалистами мирового уровня на аудиторию всей страны. Тема здоровья касается каждого, и это не просто условие долгой жизни, а признак успешного, образованного, современного человека», – комментирует главный редактор телеканала Эвелина Закамская, руководитель научного направления телеканала и ведущая канала «Россия 24».

Эфирное наполнение телеканала «Доктор» будет формироваться из программ собственного производства – это более 15 линеек документальных фильмов и специальных репортажей, а также студийный блок – интервью с лидерами медицинской отрасли, ток-шоу и дискуссии. В этом году канал планирует произвести около 350 часов премьерного ТВ-контента.

«Мы создаем телеканал «Доктор» как один из самых ответственных и серьезных медиапроектов на российском телевидении. Перспективы этого направления, как и телемедицины в целом, обширны и мы будем развивать его через качественный контент, серьезную экспертизу и ответственность», – добавляет Дмитрий Медников, председатель совета директоров компании «Цифровое Телевидение».

Напомним, о запуске на российском рынке телеканала, посвящённого медицинской тематике, впервые стало известно в начале мая текущего года.

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