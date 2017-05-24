Компания Apple решила вновь обратиться к практике работы с пользователями других платформ, склоняя их к переходу на свои продукты. Только на этот раз компания обратила внимание не на пользователей Windows, а на пользователей Android, пишет Business Insider.

В понедельник производитель iPhone запустил web-сайт, цель которого состоит в том, чтобы убеждать владельцев смартфонов на базе Android приобрести iPhone от компании Apple. Яркая и красочная страничка содержит ссылки, перейдя по которым можно приобрести себе iPhone, а также ответы на вопросы о том, почему стоит сменить платформу и насколько трудным будет переход.

К примеру, у вас есть такой вопрос: «Легко ли будет перейти на использование iPhone?».

У компании Apple уже готов обнадёживающий ответ: «Да, без проблем! При переходе с Android нет необходимости сохранять свои данные и прочую информацию. Просто скачайте приложение Move to iOS в магазине Google Play, и оно поможет вам без проблем перенести весь контент».

Гигант, подаривший человечеству iPhone, уже давно активно работает над переманиванием пользователей Android; генеральный директор Apple Тим Кук очень любит хвастаться данными статистики, описывающей число тех, кто решил «переключиться» с Android на iPhone, указывая на то, что отслеживание этих данных является одними из ключевых вопросов для Apple.

«Мы увидели самое большое за анализируемый период количество пользователей, возжелавших сменить платформу, за пределами большого Китая с того момента мы начали наблюдения за процессом», — заявил по информации MacRumors Кук во время последней конференции, посвящённой отчётам о прибыли компании.

Ранее компания Apple уже работала с пользователями Android через другой сайт, который впоследствии был закрыт. А два года тому компания выпустила приложение Move to iOS для пользователей Android, которое должно помочь в осуществлении перехода.

Компания Apple запускает подобные специализированные выделенные сайты для своих различных программ, включая недавние попытки запуска образовательных тренингов в точках продажи Apple, а также запустила страничку, информирующую о количестве новых рабочих мест, которые Apple создаёт в США.

Целевая кампания, направленная на пользователей Android, напоминает проводившиеся в 2000-е годы кампании Apple, направленные на убеждение пользователей Windows PC «купить Mac».

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