Законопроект о хранении вещателями записей передач в течение года прошёл первое чтение

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении за основу законопроект, который обязывает вещателей сохранять записи передач в течение одного года с момента их выхода в эфир.

За законопроект №5607 «О внесении изменений в статью 48 Закона Украины ״О телевидении и радиовещании״ относительно срока хранения передач» в первом чтении проголосовали 227 народных депутатов, пишет «Детектор Медиа». Набрать достаточное количество голосов удалось только с третьей попытки: сначала законопроект набрал 215 голосов, потом 224, наконец – 227.

Законопроект №5607 зарегистрировали 26 декабря 2016 года народные депутаты из «Блока Петра Порошенко» Павел Ризаненко и Андрей Шинькович. По их словам, 14 дней – слишком маленький срок хранения записей. А это затрудняет реализацию права на опровержение недостоверной информации. Поэтому они предлагают обязать вещателей сохранять записи передач в течение одного года с момента их показа в эфире.

Во время обсуждения депутаты отмечали, что при подготовке законопроекта ко второму чтению срок хранения записей могут уменьшить, поскольку хранение годового архива требует значительных материальных и технических ресурсов телерадиокомпаний.

По мнению экспертов телевизионного рынка, в финальной версии законопроекта будет прописан срок в три месяца.

Напомним, действующий закон «О телевидении и радиовещании» обязывает вещателей хранить записи передач в течение 14 дней с момента их выхода, если в этот срок не поступила жалоба касательно их содержания. Если жалоба была, то записи хранятся до того момента, пока жалоба не будет рассмотрена и по ней не будет принято решение.

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