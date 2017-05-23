Вслед за радио – на украинском телевидении будут действовать языковые квоты. Соответствующий закон приняла Верховная Рада. На заседание во вторник, 23 мая, за принятие законопроекта №5313 проголосовали 269 депутатов.

Закон предусматривает, что украиноязычный контент в эфире общенациональных каналов должен составлять 75% продолжительности передач в течение суток в каждом из промежутков времени – с 7:00 до 18:00 и с 18:00 до 22:00. В эфире региональных телеканалов украинский язык должен звучать на протяжении 60% времени. Также три четверти всех новостей в эфирах украинских каналов должны звучать на государственном языке.

Инициаторами законопроекта выступили Николай Княжицкий и Виктория Сюмар. Авторы называли документ историческим и всячески его отстаивали. Отмечали, что такой фильм, например, как «Бриллиантовая рука» никто не будет запрещать и переводить – советские фильмы остаются вне действия этого закона. Ленты же сняты на иностранном языке – будут дублироваться.

Также авторы законопроекта напомнили, что к 2012 году доля украинского языка в эфире и так составляла 75%. Затем был принят скандально известный «закон Кивалова—Колесниченко», после чего доля государственного языка на украинском телевидении уменьшилась в разы.

На данный момент известно, что в случае уменьшения доли украинского языка в эфире телеканалам придётся оплатить штраф, который будет равен 5% лицензионного сбора.

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