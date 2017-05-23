Хакеры похитили материалы последнего фильма из серии «Пираты Карибского моря» от студии Disney и требуют выкуп в биткойнах

Материалы готовящегося к выходу на студии Disney нового фильма « Пираты Карибского моря : Мертвецы не рассказывают сказки » с Джонни Деппом были похищены хакерами — вымогателями , которые требуют от студии выкуп . Они запросили у киностудии огромную сумму в биткойнах . В компании Disney не собираются платить вымогателям и обратились за помощью в ФБР .

Генеральный директор кинокомпании Disney Боб Айджер не раскрыл информации о том, доступ к какому именно фильму получили хакеры, однако позже во время встречи в мэрии Нью—Йорка с сотрудниками компании ABC он заявил о случившемся инциденте. Хакеры сообщили, что в случае невыполнения озвученных требований они начнут постепенно выкладывать для всеобщего доступа фрагменты нового фильма. Изданию Deadline удалось выяснить, что речь действительно идёт о пятом фильме Джерри Бракгаймера из франшизы «Пиратов», который должен выйти на экраны 26 мая.

В самой компании Disney не дают комментариев, однако, по информации инсайдеров, не собираются платить хакерам. Данная ситуация напоминает проблему, с которой столкнулась недавно компания Netflix, когда хакер—вымогатель выложил в сеть десять эпизодов нового сезона сериала «Оранжевый – хит сезона» после отказа компании платить выкуп.

Директор Отдела оценки безопасности компании Rhino Security Labs и постоянный эксперт сериала «Outlaw Tech» на канале Science Channel Гектор Монсегюр – бывший хакер, согласившийся после ареста стать консультантом и информатором ФБР, заявил, что «атрибуция – это, наверное, самая сложная задача, с которой приходится сталкиваться ФБР».

Дело в том, что ФБР приходится отслеживать ход уже случившейся атаки, и «это практически невозможно, так как различные хакеры действуют практически из любой точки мира. Кроме всего прочего, они прекрасно осведомлены о принципах технологий, которые используются для отслеживания их действий. В итоге хакер из Египта использует российское программное обеспечение – мы думаем, что он из России, а он – египтянин».

«У всех этих компаний типа Disney, Netflix и Discovery могут быть очень хорошие отделы безопасности, однако у них есть также партнёры поставщики и небольшие продакшн—компании, которые не обладают столь же хорошими отделами безопасности, а также, возможно, не располагают необходимыми суммами для обеспечения надлежащего контроля за безопасностью, и таким образом хакеры получают доступ к продукции без особых проблем, – заявил Монсегюр. – Помните те времена, когда фильмы уплывали в интернет и попадали на «Пиратскую бухту»? Сегодня у нас есть новая угроза, связанная с появлением хакеров—вымогателей, и компании сталкиваются с требованиями о выплате выкупа за собственную интеллектуальную собственность! Любая студия может столкнуться с проблемой защиты своей интеллектуальной собственности».

Франшиза «Пираты Карибского моря» с момента своего первого выхода на экран в 2003 году получила по всему миру невероятные суммы кассовых сборов – примерно 3,72 миллиарда долларов. Пока сложно сказать, как последние события повлияют на судьбу нового фильма.

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