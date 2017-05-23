Хакеры похитили материалы последнего фильма из серии «Пираты Карибского моря» от студии Disney и требуют выкуп в биткойнах

Борис Скуратовский
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Материалы готовящегося к выходу на студии Disney нового фильма «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» с Джонни Деппом были похищены хакерамивымогателями, которые требуют от студии выкуп. Они запросили у киностудии огромную сумму в биткойнах. В компании Disney не собираются платить вымогателям и обратились за помощью в ФБР.

Генеральный директор кинокомпании Disney Боб Айджер не раскрыл информации о том, доступ к какому именно фильму получили хакеры, однако позже во время встречи в мэрии НьюЙорка с сотрудниками компании ABC он заявил о случившемся инциденте. Хакеры сообщили, что в случае невыполнения озвученных требований они начнут постепенно выкладывать для всеобщего доступа фрагменты нового фильма. Изданию Deadline удалось выяснить, что речь действительно идёт о пятом фильме Джерри Бракгаймера из франшизы «Пиратов», который должен выйти на экраны 26 мая.

В самой компании Disney не дают комментариев, однако, по информации инсайдеров, не собираются платить хакерам. Данная ситуация напоминает проблему, с которой столкнулась недавно компания Netflix, когда хакервымогатель выложил в сеть десять эпизодов нового сезона сериала «Оранжевыйхит сезона» после отказа компании платить выкуп.

Директор Отдела оценки безопасности компании Rhino Security Labs и постоянный эксперт сериала «Outlaw Tech» на канале Science Channel Гектор Монсегюрбывший хакер, согласившийся после ареста стать консультантом и информатором ФБР, заявил, что «атрибуцияэто, наверное, самая сложная задача, с которой приходится сталкиваться ФБР».

Дело в том, что ФБР приходится отслеживать ход уже случившейся атаки, и «это практически невозможно, так как различные хакеры действуют практически из любой точки мира. Кроме всего прочего, они прекрасно осведомлены о принципах технологий, которые используются для отслеживания их действий. В итоге хакер из Египта использует российское программное обеспечениемы думаем, что он из России, а онегиптянин».

«У всех этих компаний типа Disney, Netflix и Discovery могут быть очень хорошие отделы безопасности, однако у них есть также партнёры поставщики и небольшие продакшнкомпании, которые не обладают столь же хорошими отделами безопасности, а также, возможно, не располагают необходимыми суммами для обеспечения надлежащего контроля за безопасностью, и таким образом хакеры получают доступ к продукции без особых проблем, – заявил Монсегюр. – Помните те времена, когда фильмы уплывали в интернет и попадали на «Пиратскую бухту»? Сегодня у нас есть новая угроза, связанная с появлением хакероввымогателей, и компании сталкиваются с требованиями о выплате выкупа за собственную интеллектуальную собственность! Любая студия может столкнуться с проблемой защиты своей интеллектуальной собственности».

Франшиза «Пираты Карибского моря» с момента своего первого выхода на экран в 2003 году получила по всему миру невероятные суммы кассовых сборовпримерно 3,72 миллиарда долларов. Пока сложно сказать, как последние события повлияют на судьбу нового фильма.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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