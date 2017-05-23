Медиа группы будут инициировать запрос о кодировании каналов на спутнике в ближайшее время

18 мая на Конференции «Спутниковое TV: Стратегии и риски украинского рынка», организованной Mediasat в рамках ХХIII Киевской Международной Телерадиоярмарки, представители медиа групп и спутниковых операторов обсуждали вопросы кодирования телеканалов на спутнике.

Федор Гречанинов, StarLightMedia, отметил, что ранее кодирование откладывалось потому, что ожидали отключения аналога. Ориентировочной датой отключения было назначено 30 июня 2017 года. Соответственно, кодировку можно было ожидать в начале 2018 года, т.к. желательно, чтобы между отключением аналога и кодированием прошло не менее 6 месяцев. В случае, если отключение аналога отложат на год и более, то SLM будет инициировать запрос о том, чтобы кодировать каналы в начале 2018 года, не дожидаясь отключения аналога. Андрей Мальчевский, 1+1 Медиа, отметил, что зима не лучшее время для кодирования и индустрия еще не полностью готова к техническому переходу на систему условного доступа.

20 мая Глава Нацсовета Юрий Артеменко заявил, что отключение аналога не произойдет ни в 2017, ни даже в 2018 году. Таким образом, можно ожидать, что медиа группы закодируют каналы на спутнике в феврале 2018 года, до отключения аналогового сигнала в Украине.

Подробности конференции — скоро на Mediasat!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.