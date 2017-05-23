ПОДЕЛИТЬСЯ
Euronews
Украинская редакция европейского телеканала Euronews в воскресенье прекратила свою работу в связи с финансовыми трудностями.

«В воскресенье, 21 мая, телеканал Euronews прекращает вещание на украинском языке после почти шести лет работы украинской редакции», – говорится в сообщении редакции, размещённом в сети Facebook.

Напомним – два года тому правительство Украины прекратило финансирование работы редакции.

Как сообщалось ранее, государственная Национальная Телекомпания Украины (НТКУ) задолжала телеканалу 10 миллионов евро за шесть лет работы службы.

Уже в первый день работы украинской службы Euronews в 2011 году она была раскритикована за предвзятую, про-правительственную позицию, которая была усмотрена в преуменьшении масштабов митинга оппозиции против тогдашнего президента Украины Виктора Януковича.

Трансляции канала Euronews на украинском языке были начаты в рамках соглашения, заключённого в 2009 году между НТКУ и европейским телеканалом, вещающим из французского города Лион.

Телеканал Euronews был основан в 1993 как альянс примерно 20 общественных вещателей.

В 2015 году компания продала контрольный пакет акций египетскому телекоммуникационному и медиа-магнату Нагибу Савирису.

В этом месяце также стартовал процесс по разделению Euronews на 12 отдельных телевизионных каналов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Понравилось нас читать?

Openbox A5
Openbox A5
Openbox A5
ПОДЕЛИТЬСЯ
Предыдущая публикацияЗаконопроект о хранении вещателями записей передач в течение года прошёл первое чтение
Следующая публикацияДешевле, чем 3G: НКРСИ определила стоимость 4G-лицензии в Украине
Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

  • Sergey Zuev

    За ПРАВДУ Украина денег не платит.