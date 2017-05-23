Украинская редакция европейского телеканала Euronews в воскресенье прекратила свою работу в связи с финансовыми трудностями.

«В воскресенье, 21 мая, телеканал Euronews прекращает вещание на украинском языке после почти шести лет работы украинской редакции», – говорится в сообщении редакции, размещённом в сети Facebook.

Напомним – два года тому правительство Украины прекратило финансирование работы редакции.

Как сообщалось ранее, государственная Национальная Телекомпания Украины (НТКУ) задолжала телеканалу 10 миллионов евро за шесть лет работы службы.

Уже в первый день работы украинской службы Euronews в 2011 году она была раскритикована за предвзятую, про-правительственную позицию, которая была усмотрена в преуменьшении масштабов митинга оппозиции против тогдашнего президента Украины Виктора Януковича.

Трансляции канала Euronews на украинском языке были начаты в рамках соглашения, заключённого в 2009 году между НТКУ и европейским телеканалом, вещающим из французского города Лион.

Телеканал Euronews был основан в 1993 как альянс примерно 20 общественных вещателей.

В 2015 году компания продала контрольный пакет акций египетскому телекоммуникационному и медиа-магнату Нагибу Савирису.

В этом месяце также стартовал процесс по разделению Euronews на 12 отдельных телевизионных каналов.

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