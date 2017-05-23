Европейский Парламент утвердил новые правила мобильности контента , которые дадут гражданам стран ЕС возможность получать доступ к фильмам и телепрограммам с платных онлайн платформ , абонентами которых они являются , во время путешествий по всей территории Евросоюза .

Голосование подтвердило соглашение, которое было заключено между Европейским Парламентом, Советом министров ЕС и Европейской Комиссией в феврале и предусматривает снятие ограничений, благодаря чему граждане стран ЕС смогут пользоваться услугами таких платформ как Netflix, HBO Go, Amazon Prime и Spotify, находясь на территории других стран ЕС в отпуске, на учёбе или в командировке.

Вице—президент по вопросам Единого цифрового рынка Андрус Ансип приветствовал голосование, назвав его «важным шагом на пути к снятию барьеров» на едином рынке.

Вместе с тем он также обратился к Европейскому парламенту и государствам – членам ЕС с призывом ускорить работу над другими предложениями, связанными с изменениями в области правил ЕС, касающихся авторских прав с целью гарантирования более широкого трансграничного доступа к творческому контенту и более справедливых правил для его творцов.

«Голосование за Правила [мобильности] означает, что, начиная со следующего года, пользователи, оформившие в стране постоянного проживания подписку на свои любимые сериалы, музыку, трансляции спортивных событий смогут смотреть их во время путешествий по Евросоюзу, – заявил Ансип. – Это нововведение, а также прекращение взимания платы за роуминг, означает уменьшение расходов для абонентов, привыкших в отпуске смотреть фильмы и слушать музыку, используя для этого мобильные сети».

Новые правила будут действовать лишь для платных онлайн—платформ, однако провайдеры бесплатных служб также смогут сделать свой контент мобильным на всей территории ЕС – при условии, что они будут соблюдать требования, предъявляемые к проверке жительства.

Данный законопроект ещё должен пройти формальное утверждение в Совете министров ЕС, после чего у государств—членов будет девять месяцев на то, чтобы ввести новые правила в действие.

Данное решение предваряет собой отмену в странах ЕС платы за мобильный роуминг для граждан, путешествующих по Евросоюзу, которое должно вступить в силу этим летом, 15 июня.

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