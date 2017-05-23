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Европейский Парламент утвердил новые правила мобильности контента, которые дадут гражданам стран ЕС возможность получать доступ к фильмам и телепрограммам с платных онлайн платформ, абонентами которых они являются, во время путешествий по всей территории Евросоюза.

Голосование подтвердило соглашение, которое было заключено между Европейским Парламентом, Советом министров ЕС и Европейской Комиссией в феврале и предусматривает снятие ограничений, благодаря чему граждане стран ЕС смогут пользоваться услугами таких платформ как Netflix, HBO Go, Amazon Prime и Spotify, находясь на территории других стран ЕС в отпуске, на учёбе или в командировке.

Вицепрезидент по вопросам Единого цифрового рынка Андрус Ансип приветствовал голосование, назвав его «важным шагом на пути к снятию барьеров» на едином рынке.

Вместе с тем он также обратился к Европейскому парламенту и государствамчленам ЕС с призывом ускорить работу над другими предложениями, связанными с изменениями в области правил ЕС, касающихся авторских прав с целью гарантирования более широкого трансграничного доступа к творческому контенту и более справедливых правил для его творцов.

«Голосование за Правила [мобильности] означает, что, начиная со следующего года, пользователи, оформившие в стране постоянного проживания подписку на свои любимые сериалы, музыку, трансляции спортивных событий смогут смотреть их во время путешествий по Евросоюзу, – заявил Ансип. – Это нововведение, а также прекращение взимания платы за роуминг, означает уменьшение расходов для абонентов, привыкших в отпуске смотреть фильмы и слушать музыку, используя для этого мобильные сети».

Новые правила будут действовать лишь для платных онлайнплатформ, однако провайдеры бесплатных служб также смогут сделать свой контент мобильным на всей территории ЕСпри условии, что они будут соблюдать требования, предъявляемые к проверке жительства.

Данный законопроект ещё должен пройти формальное утверждение в Совете министров ЕС, после чего у государствчленов будет девять месяцев на то, чтобы ввести новые правила в действие.

Данное решение предваряет собой отмену в странах ЕС платы за мобильный роуминг для граждан, путешествующих по Евросоюзу, которое должно вступить в силу этим летом, 15 июня.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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