Абоненты Vodafone на территории нового покрытия получат дополнительные 12 гигабайт 3G интернета, сообщает пресс-служба оператора.



Vodafone расширил 3G-покрытие в Ровненской области. По случаю запуска 3G в Дубно, а также в районных центрах Млинов и Владимирец Vodafone предоставляет их жителям 12 гигабайт скоростного интернета без доплат и подключений.

Vodafone будет предоставлять дополнительные гигабайты своим абонентам в этих населенных пунктах Ровенской области, которые пользуются предоплаченной связью Vodafone не менее трех месяцев. Больший объем качественного интернета без ежедневных ограничений скорости и дополнительных платежей станет доступным автоматически, независимо от тарифного плана. Каждый абонент будет получать по 3 гигабайта скоростного 3G в течение четырех месяцев.

С помощью качественной 3G-связи абоненты Vodafone в Дубно, Млинова и Владимирца смогут ощутить преимущества скоростного мобильного интернета и возможность оставаться онлайн в любое время и в любом месте. А благодаря дополнительным гигабайтам от Vodafone они смогут не ограничивать себя: интернета с запасом хватит на просмотр видео, общение в социальных сетях, прослушивания потоковой музыки и онлайн-игры.

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