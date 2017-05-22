Эксперты по вопросам безопасности из Neseso бьют тревогу относительно обнаруженной ими уязвимости в смарт-телевизоре Samsung, которую в самой компании отказались исправлять.

Уязвимость в системе безопасности связана с работой системы Wi-Fi Direct – стандарта Wi-Fi, который даёт возможность различным устройствам связываться между собой без необходимости использования точки беспроводного доступа.

Компания Smasung использует функцию Wi-Fi Direct для прямого подключения к смарт-телевизорам через мобильные телефоны, лэптопы, планшеты, минуя локальную точку доступа.

Смарт-телевизоры Samsung используют MAC-адреса для аутентификации

Эксперты из Neseso утверждают, что компании Samsung не удалось внедрить данный стандарт, поскольку телевизоры производства компании лишь используют MAC-адреса для аутентификации пользователей. Другие производители используют более надёжные системы аутентификации, основанные на нажатии кнопки (Push-Button) или введении PIN.

Тот факт, что каждый способен определять и подделывать MAC-адрес, говорит о том, что данная уязвимость открывает возможность взлома телевизора перед любым злоумышленником, находящимся в радиусе действия системы Wi-Fi Direct.

«После подключения к смарт-телевизору, злоумышленник получает доступ ко всем его функциям – таким, как служба удалённого управления и зеркальное отображение экрана DNLA», – пишут эксперты Neseso в своём отчёте.

Смарт-телевизоры можно будет использовать в качестве «точек входа» для других атак

Эксперты также утверждают, что злоумышленник может использовать доступ к телевизору в качестве точки входа в частную сеть пользователя или компании. Злоумышленник также может использовать учётную запись для сети Wi-Fi, к которой подключен телевизор, и атаковать другие устройства, находящиеся в ней.

Данная угроза вполне реальна для компаний, поскольку многие из них имеют смарт-телевизоры в своих офисах, комнатах для отдыха персонала и комнатах для заседаний.

Самым ужасным в этой истории является тот факт, что в смарт-телевизорах производства компании Samsung функция Wi-Fi Direct активируется по умолчанию при каждом включении устройства. Пользователи видят на экранах уведомления о подключении к телевизору через службу Wi-Fi Direct устройств, внесённых в «белый список». Однако, данные уведомления могут быть неверно поняты владельцами телевизоров либо вообще остаться незамеченными в случае, если никто не смотрит телевизор в данный момент.

В Samsung не видят «угрозы для безопасности»

В середине марта эксперты из Neseso обратились в компанию Samsung с сообщением о выявленной уязвимости, однако в компании ответили, что не видят в данной уязвимости серьёзной угрозы для безопасности устройств, отказавшись выпускать обновление программного обеспечения.

В процессе изучения уязвимости эксперты из Neseso использовали версию 1480 прошивки UN32J5500 от Samsung, однако, по их мнению, другие версии прошивки также находятся в зоне риска. В настоящее время единственным способом защиты от таких атак является ручное принудительное отключение данной функции при каждом включении или перезагрузке устройства.

В апреле на Саммите экспертов безопасности 2017 эксперт Амихай Найдерман сообщил о наличии 40 нулевых уязвимостей в системе Tizen – операционной системе, которая обеспечивает работу смарт-телевизоров Samsung. На тот момент не было решений, направленных на ликвидацию данных уязвимостей.

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