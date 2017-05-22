Глава Нацсовета рассказал, почему Украина в этом году не перейдёт с аналогового на цифровое телевещание

Глава Нацсовета рассказал, почему Украина в этом году не перейдёт с аналогового...

Завершение процесса перехода с аналогового на цифровое телевидение в Украине ни в 2017-м, ни в 2018 годах не состоится. Об этом сообщает Укринформ, со ссылкой на слова председателя Национального совета по вопросам телерадиовещания Юрия Артеменко.

«Как глава регулятора я вам скажу пока неофициально: перехода на цифру 30 июня 2017 не состоится. Я ожидаю, что в ближайшее время постановление Кабмина, перенесёт на определенный срок дату перехода на цифровое телевещание. Мой прогноз: это будет не раньше, чем 2019 год. То есть, в 2018 году этого не будет», – сказал Артеменко.

Он объяснил это рядом причин. Не готова инфраструктура, непрозрачный владелец оператора цифровой сети «Зеонбуд», недостаточное количество сет-топ-боксов, неполное покрытие цифровым эфирным сигналом, нежелание некоторых каналов переходить на цифру и блокировки ими этого процесса.

По словам Артеменко, некоторые каналы с точки зрения бизнеса не хотят полного перехода с аналогового на цифровое телевидение.

«Например, сейчас «Интер Медиа Груп» и «1+1 медиа» имеют наибольшее покрытие в аналоговом формате, потому что они заняли сети УТ-1, УТ-2, УТ-3. А если перейдут на цифру, то они будут уже все равны – и «Украина», и «ICTV», и «Интер», и «1+1», они все будут иметь одинаковое покрытие», – заявил председатель Нацсовета.

Кроме того, по мнению Артеменко, не заинтересованы в полном переходе на цифровое телевидение в ближайшие годы и политики.

«Учитывая то, что мы входим в стадию очередных выборов 2019 года, то все политические силы будут заинтересованы в том, чтобы «выехать» на аналоговом ресурсе», – сказал руководитель регулятора.

В то же время он отметил, что отдельные телеканалы, в том числе многие местные, заинтересованы в скорейшем полном переходе на цифровое телевидение, «потому что платят одновременно за вещание и в цифре, и в аналоге».

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