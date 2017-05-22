Угроза в виде возможности штрафовать телеком-провайдеров за невыполнение решения СНБО Украины, введенное в действие соответствующим указом Президента Украины, пока что является сомнительной.

Закон Украины «О санкциях» действительно позволяет ограничивать определенные виды деятельности или операции как физических, так и юридических лиц. При этом круг таких лиц может быть не определен в самом решении Совета национальной безопасности и обороны. Тем не менее, непосредственно решение СНБО является обязательным для органов государственной власти.

Прямой обязанности для интернет-провайдеров выполнять требования решения СНБО законом не предусмотрено. Ни правила предоставления телекоммуникационных услуг, ни лицензионные условия не содержат в себе пунктов, обязывающих операторов и провайдеров телекоммуникаций выполнять требования СНБО, Данные требования касаются только органов государственной власти. Следовательно, отказ в выполнении подобного требования сложно принять за нарушение норм действующего законодательства Украины и не может стать основанием для наложения штрафа.

Логичным будет изначально внести изменения в профильные законы и подзаконные нормативно-правовые акты и обязать субъекты хозяйственной деятельности выполнять решения СНБО, принятые в рамках реализации Закона Украины «О санкциях».

Я считаю, что на сегодняшний день любое привлечение провайдера к ответственности можно оспорить в суде, и шансы признать такие действия государства противоправными достаточно велики.

К сожалению, компенсировать расходы, понесенные провайдерами в результате выполнения решения СНБО, закон не позволяет. Все издержки ложатся на плечи предпринимателей, что может отразиться в будущем на стоимости их услуг или даже вывести некоторых с рынка.

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