Французский спутниковый оператор Eutelsat согласился продать принадлежащие ему 33,69% акций испанской компании Hispasat её мажоритарному акционеру – группе Abertis – за 302 миллиона евро.

Компания Eutelsat начала процесс продажи принадлежащих ей акций Hispasat в июле прошлого года, решив таким образом реализовать свой «пут-опцион», полученный от Abertis в 2008 году. Однако сторонам потребовалось время, чтобы согласовать цену и сроки продажи.

Выкупив долю, принадлежащую французской компании, Abertis сможет начать поиски испанского покупателя на Hispasat, который официальный Мадрид считает стратегическим активом в силу того, что данный оператор предоставляет свои услуги государственным органам, в частности – Министерству обороны.

В испанском правительстве заявили о том, что собираются внимательно следить за дальнейшей судьбой оператора Hispasat в случае, если компанию Abertis выкупит итальянская группа компаний Atlantia. Она уже предложила за компанию Abertis, являющуюся также оператором платных дорог, 16,3 миллиарда евро.

Компания Eutelsat решила продать свою долю в Hispasat в рамках стратегии, направленной на укрепление своих финансовых балансов путём продажи непрофильных активов.

Под руководством исполнительного директора Родольфе Белмера компания предприняла ряд шагов, направленных на сокращение расходов и увеличения прибылей, уменьшение задолженности и возобновления роста доходов в 2018/2019 финансовом году.

Сделка по продаже акций должна быть закрыта во второй половине 2017 года, – заявили в Eutelsat.

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