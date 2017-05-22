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Hispasat 2017

Французский спутниковый оператор Eutelsat согласился продать принадлежащие ему 33,69% акций испанской компании Hispasat её мажоритарному акционеру – группе Abertis – за 302 миллиона евро.

Компания Eutelsat начала процесс продажи принадлежащих ей акций Hispasat в июле прошлого года, решив таким образом реализовать свой «пут-опцион», полученный от Abertis в 2008 году. Однако сторонам потребовалось время, чтобы согласовать цену и сроки продажи.

Выкупив долю, принадлежащую французской компании, Abertis сможет начать поиски испанского покупателя на Hispasat, который официальный Мадрид считает стратегическим активом в силу того, что данный оператор предоставляет свои услуги государственным органам, в частности – Министерству обороны.

В испанском правительстве заявили о том, что собираются внимательно следить за дальнейшей судьбой оператора Hispasat в случае, если компанию Abertis выкупит итальянская группа компаний Atlantia. Она уже предложила за компанию Abertis, являющуюся также оператором платных дорог, 16,3 миллиарда евро.

Компания Eutelsat решила продать свою долю в Hispasat в рамках стратегии, направленной на укрепление своих финансовых балансов путём продажи непрофильных активов.

Под руководством исполнительного директора Родольфе Белмера компания предприняла ряд шагов, направленных на сокращение расходов и увеличения прибылей, уменьшение задолженности и возобновления роста доходов в 2018/2019 финансовом году.

Сделка по продаже акций должна быть закрыта во второй половине 2017 года, – заявили в Eutelsat.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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