Национальный совет Украины по вопросам телерадиовещания внёс изменения в состав универсальной программной услуги (УПУ), добавив к ней Крымский филиал Национальной общественной телерадиокомпании Украины – «UΛ:Крым». Об этом говорится на сайте регулятора.

Поводом для принятия данного решения послужила просьба председателя правления НСТУ Зураба Аласании.

Член Национального совета Сергей Костинский отметил, что данное решение обеспечит трансляцию крымского телеканала во всех кабельных сетях Украины без исключения.

Со своей стороны Зураб Аласания сказал о том, что обращение к Национальному совету с такой просьбой стало выражением гражданской позиции общественного вещателя.

«Это то, что сейчас под силу и на что готов общественный вещатель в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа», – резюмировал Аласания.

Напомним, «UΛ:Крым» начал спутниковое вещание в январе текущего года.

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