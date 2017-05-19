Телекоммуникационный провайдер «Триолан» во исполнение Указа Президента Петра Порошенко начал ограничивать доступ к ряду российских интернет-ресурсов и сервисов, попавших под трёхлетний запрет на территории Украины.

«Уважаемые абоненты, настоящим уведомляем вас о том, что сегодня, 19 мая 2017 года, в 10:00 Триолан исполнил Указ Президента Украины No133/2017 от 15 мая 2017 г., касательно ограничения доступа к ряду ресурсов (в числе которых сервисы Яндекса, Мейл.Ру, социальные сети Вконтакте и Одноклассники). В связи с этим уже сегодня доступ абонентов Триолан к данным ресурсам будет ограничен», – говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице оператора в социальной сети Facebook.

Напомним, ранее Mediasat сообщал о начале блокирования доступа к российским ресурсам мобильными операторам «Киевстар», Vodafone Украина и lifecell.

Мнение телеком-отрасли о блокировке доступа украинским пользователям к российским сайтам мы собрали в данном материале.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.