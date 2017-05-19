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Разом з «Великим боксом» на Ланет.TV повернулися канали InterMediaGroup. Хоча це відбулось наприкінці квітня, однак на місячний ТОП 25 частини пакетів вже вплинуло. Канали групи Viasat продовжують набирати популярність і в найдорожчому пакеті /PRIME отримують сумарну частку 20,41%. У цілому по всім пакетам ТОП 5, порівняно з попереднім місяцем, не змінився.

Зберігши структуру місячного звіту, ми доповнили Розділ 4 когортним аналізом користувачів пакету /PROMO на основі показників Ats та Ots. Раніше така деталізація була опублікована окремим матеріалом, однак ми вирішили включити її до регулярних місячних зрізів.
Нагадуємо, що за статистикою телеперегляду в рамках пакету /PROMO на Ланет.TV можна також слідкувати за допомогою онлайн-інструменту panel.lanet.tv, вільна автореєстрація на якому була відкрита ще у листопаді. Отримати доступ до ресурсу зараз можна за запитом, надіславши відповідне прохання особистим повідомленням Facebook-сторінці Ланет.TV та вказавши email-адресу, на яку буде надіслано дані для входу. Поточна версія ресурсу передбачає вільний доступ до наступних даних та функцій:
  • Rat% та Shr% для каналів пакету /PROMO;
  • дошка порівняння динаміки показників для ТОП 10 каналів;
  • дошка каналу з виведенням телепрограми за обраний діапазон;
  • вибір періоду, за який агрегуються дані для розрахунку показників: 1 хвилина (1m), 15 хвилин (15m), 1 година (1h), 1 день (1d).
Також слідкуйте за щотижневими зрізами для всіх пакетів Ланет.TV у альбомі, що поповнюється щопонеділка. Тижнева інфографіка містить:
  • Рейтинг, частку, денне та тижневе охоплення ТОП-25 каналів;
  • Графік тижневого телеперегляду за годинними інтервалами з сегментацією за медіагрупами;
  • Секторну діаграму сумарних часток медіагруп;
  • Ats (Average time spent) — середня тривалість телеперегляду;
  • Tvr% — середній відсоток активних користувачів сервісу.

Розділ 1. Загальні дані.

Рейтинг, частка та охоплення каналів пакету /PROMO:

Під рейтингом каналу (Rat%) варто розуміти середній відсоток глядачів каналу від загальної кількості користувачів групи. Під часткою аудиторії каналу (Shr%) варто розуміти відношення загальної кількості глядачів певного каналу з урахуванням часу перегляду до загальної кількості користувачів групи і з урахуванням часу фактичного перегляду за період. Під денним охопленням каналу (Rch%) варто розуміти усереднений відсоток активних користувачів сервісу за день, що хоч раз контактували з каналом (для кожного каналу враховано дні з ненульовою активністю). Під місячним охопленням каналу (Cov%) варто розуміти відсоток глядачів групи, які контактували хоча б один раз із каналом за період.
У пакеті /PROMO без суттєвих перестановок у ТОП 10. Тут закріпились канали Спорт 1 Baltic та Кіно 1, збільшивши свої частки (Shr%) з 3,28% до 4,30% та з 2,58% до 2,86% відповідно. Помітним є зниження каналу Еспресо на дві позиції, що втратив 0,36 пунктів Shr% порівняно з березнем. Один з нових інформаційних каналів Настоящее время HD, зібравши 1,02% Shr%, увійшов в ТОП 20 одразу на 17-ту позицію.

Рейтинг, частка та охоплення каналів пакету /AIR:

У пакеті /AIR склад ТОП 5 не змінився, однак СТБ та ICTV помінялись позиціями. При цьому сумарна частка (Shr%) ТОП 5 каналів знизилась з 64,54% до 63,28% порівняно з березнем. У ТОП 20 підтягнувся Спорт 1 Baltic з часткою (Shr%) 0,74%.

Рейтинг, частка та охоплення каналів пакету /CORE:

У пакеті /CORE канал ПлюсПлюс потіснив з ТОП 10 М1. На 15-ту позицію потрапив новачок Інтер з часткою (Shr%) 0,93%. А QTV піднявся на 18-ту позицію, дещо збільшивши Shr% з 0,39% до 0,55%.

Рейтинг, частка та охоплення каналів пакету /BAZA:

У пакеті /BAZA СТБ поступився другою позицією Новому каналу, що отримав 10,40% Shr%. На 7-му позицію увірвався Футбол 1 з часткою 3,94%. А TV1000 Action повернувся на 6-ту позицію, набравши 4,24% Shr%.

Рейтинг, частка та охоплення каналів пакету /PRIME:

Канали групи Viasat все щільніше групуються, підбираючись до ТОП-лідерів. Так TV1000 піднявся на 3 позиції, TV1000 Comedy на 4, TV1000 Кіно на 14, TV1000 Premium HD на 7, а нещодавно доданий Viasat Nature History HD потрапив вже на 34-ту позицію.
Розширені пакети /AIR, /CORE, /BAZA та /PRIME доступні всередині Мережі Ланет відповідно до передплачених абонентами кабельних пакетів.
Сумарний час телеперегляду за березень у цілому по сервісу Ланет.TV, порівняно з попереднім місяцем, знизився на 11,87%. Активність користувачів варіювалася залежно від пакету. Нижче наведено попакетні дані щодо:
  • Ats — середня тривалість телеперегляду активним унікальним користувачем;
  • Dpu% — cередній відсоток активних користувачів за день;
  • Tvr% — cередній відсоток активних користувачів;
  • Dsu — середня кількість сесій на день на активного користувача.

Розділ 2. Жанри.

Сумарна частка (Shr%) телеканалів за жанрами:

Нижче наведено розрахунок загального охоплення каналів жанру для сукупностей користувачів кількох пакетів у порядку зростання та різницею (дельтою) між наступним та попереднім:
  1. Користувачі /PROMO та /AIR.
  2. Користувачі /PROMO, /AIR та /CORE.
  3. Користувачі /PROMO, /AIR, /CORE та /BAZA.
  4. Користувачі /PROMO, /AIR, /CORE, /BAZA та /PRIME.

Загальне охоплення каналів жанру для сум пакетів:

Попакетні частки (Shr%) ефірних каналів:

Беззаперечним лідером ефірних каналів в платних пакетах є 1+1. Інтер, що зайняв практично пусту нішу в пакеті /PROMO, у платних пакетах став сьомим ефірним каналом.

Попакетні частки (Shr%) розважальних каналів:

У пакеті /PROMO очолює розважальні канали Сонце. В /AIR та /CORE, з появою каналів національних медіагруп, лідером ніші є НЛО TV. А вже в більш повних пакетах /BAZA та /PRIME розважальний ТОП надійно займають канали групи Viasat.

Попакетні частки (Shr%) інформаційних каналів:

Лідери інформаційного жанру 112 Україна та NewsOne залишаються незмінними для всіх пакетів. А канали Правда ТУТ, ZIK та Настоящее время HD, отримавши ріст в пакеті /PROMO, забезпечили собі підвищення загальних показників Shr% по всім пакетам сумарно.

Попакетні частки (Shr%) пізнавальних каналів:

У пакеті /CORE лідером пізнавальних каналів у квітні став Da Vinci Learning з часткою (Shr%) 0,36%, однак в /BAZA та /PRIME на перші місця виходять Travel Channel та Viasat History відповідно.

Попакетні частки (Shr%) спортивних каналів:

Спорт 1 Baltic впевнено очолює спортивну нішу в трьох пакетах, однак не витримує повноцінної конкуренції з Футбол 1 та Футбол 2, що мають в рази вищу Shr% в пакетах /BAZA та /PRIME.

Попакетні частки (Shr%) дитячих каналів:

Мультиманія, що потрапила під заборону ретрансляції в Україні, завершує свою присутність в пакетах на останніх позиціях дитячої ніші. ПлюсПлюс лідирує у трьох пакетах, лише у /PRIME поступаючись Nick Junior та Nickelodeon.

Попакетні частки (Shr%) жіночих каналів:

Попакетні частки (Shr%) регіональних каналів:

Розділ 3. Медіагрупи.

Сумарна частка (Shr%) телеканалів за медіагрупами:

Нижче наведено розрахунок загального охоплення каналів медіагруп для сукупностей користувачів кількох пакетів у порядку зростання та різницею (дельтою) між наступним та попереднім:
  1. Користувачі /AIR та /CORE.
  2. Користувачі /AIR, /CORE та /BAZA.
  3. Користувачі /AIR, /CORE, /BAZA та /PRIME.

Загальне охоплення каналів медіагруп для сум пакетів:

Попакетні частки (Shr%) каналів 1+1 media:

Порівняно з попереднім місяцем 1+1 втрачає 0,7 пунктів Shr% в пакеті /AIR, однак демонструє зростання у трьох інших платних пакетах. Стабільно збільшується по всім пакетам Shr% каналу 2+2.

Попакетні частки (Shr%) каналів StarLightMedia:

Новий канал зростає у всіх пакетах та має найвищу по медіагрупі Shr% в сукупності платних пакетів. При цьому для СТБ значення частки знижується також по всім пакетам, що в свою чергу, вносить вагомий внесок у відсутність росту сумарної частки медіагрупи StarLightMedia.

Попакетні частки (Shr%) каналів Медіа Група Україна:

Попакетні частки (Shr%) каналів InterMediaGroup:

Попакетні частки (Shr%) каналів Viasat:

Розділ 4. Детальні звіти на прикладі /PROMO.

Усі деталізовані дані, наведені в цьому розділі, розраховані виключно на основі даних користувачів та телеперегляду в рамках загальнодоступного пакету /PROMO.

Гендерний розподіл користувачів та часу перегляду:

Графіки добового телеперегляду:

На графіку представлено відсоток витраченого користувачами часу на телеперегляд протягом доби, згрупованого за п’ятнадцятихвилинними інтервалами. Об’єднано дані чотирьох повних тижнів місяця за днем тижня.

Розподіл користувачів та часу перегляду за областями:

Застосовуємо групування областей за регіональною структурою ТВ-панелі.

Розподіл користувачів та часу перегляду за регіонами:

Нижче наведено сегментовані дані за рейтингом, часткою та охопленням для аудиторій глядачів з: Києва, міст-мільйонників (Київ, Харків, Одеса), міст з населенням більше 50 000, населених пунктів з населенням менше 50 000 та різних регіонів.

Рейтинг каналів за групами нас. пунктів та регіонами:

Частка каналів за групами нас. пунктів та регіонами:

Денне охоплення каналів за групами нас. пунктів та регіонами:

Охоплення каналів за групами нас. пунктів та регіонами:

Adhesion Index – індекс прихильності (Adh%)

Цей показник характеризує профіль аудиторії каналу та визначає її структуру шляхом пропорційного розподілу соціо-демографічних груп. Індекс прихильності (Adh%) є відсотком аудиторії в загальній аудиторії каналу.

Affinity Index – індекс відповідності/схожості (Aff%)

Цей показник порівнює аудиторію з базовою та демонструє відповідність групи глядачів цільовій аудиторії каналу. Індекс відповідності/схожості (Aff%) показує на скільки відрізняється рейтинг за певною аудиторією від рейтингу за базовою аудиторією.

Aff% для чоловічої аудиторії за регіонами:

Aff% для жіночої аудиторії за регіонами:

Attractiveness Index – індекс привабливості (Att%)

Цей показник показує привабливість каналу для певної цільової групи. Індекс привабливості (Att%) розраховується як співвідношення часток (shr%) цільової та базової аудиторій.

Att% для чоловічої аудиторії за регіонами:

Att% для жіночої аудиторії за регіонами:

Аналізуючи інтерес глядачів певного каналу до інших каналів, презентуємо два розподіли для ТОП 20. Перший демонструє відсоток глядачів каналу А, що контактували хоча б раз з каналом Б.

Перетин аудиторій глядачів для ТОП 20 каналів:

Друга таблиця демонструє розподіл часток часу перегляду глядачами каналу А серед інших каналів ТОП 20 всередині групи.

Частки часу перегляду аудиторій, що перетинаються:

Частотність контакту глядача з каналами та тривалість перегляду:

Під OTS варто розуміти середнє значення кількості днів за місяць, у які глядач вмикав телеканал, серед глядачів, що переглядали цей канал хоча б раз на місяць. Під денною частотою розуміємо середнє значення кількості разів на день, коли користувач переглядав канал протягом хоча б хвилини, серед користувачів, що дивились цей канал хоча б раз на день.

Когортизація телеглядачів за середнім часом перегляду каналу Ats.

Відносні розміри аудиторій кожного каналу в наступних діапазонах значень Ats:
  • переглядав канал 60 хвилин та більше,
  • переглядав канал від 60 до 30 хвилин,
  • переглядав канал від 30 до 20 хвилин,
  • переглядав канал від 20 до 10 хвилин,
  • переглядав канал менше 10 хвилин.

Когортизація телеглядачів за частотністю Ots.

Відносні розміри аудиторій кожного каналу в наступних діапазонах значень Ots:
  • вмикали канал більше 4 днів,
  • вмикали канал 4 дні,
  • вмикали канал 3 дні,
  • вмикали канал 2 дні,
  • вмикали канал 1 день.
Дані розраховані на основі фактичних результатів телеперегляду авторизованими користувачами загальнодоступного пакету каналів /PROMO. Використовані поняття та терміни визначено в ТВ-глосарії.

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