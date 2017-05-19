Разом з «Великим боксом» на Ланет.TV повернулися канали InterMediaGroup. Хоча це відбулось наприкінці квітня, однак на місячний ТОП 25 частини пакетів вже вплинуло. Канали групи Viasat продовжують набирати популярність і в найдорожчому пакеті /PRIME отримують сумарну частку 20,41%. У цілому по всім пакетам ТОП 5, порівняно з попереднім місяцем, не змінився.
- Rat% та Shr% для каналів пакету /PROMO;
- дошка порівняння динаміки показників для ТОП 10 каналів;
- дошка каналу з виведенням телепрограми за обраний діапазон;
- вибір періоду, за який агрегуються дані для розрахунку показників: 1 хвилина (1m), 15 хвилин (15m), 1 година (1h), 1 день (1d).
- Рейтинг, частку, денне та тижневе охоплення ТОП-25 каналів;
- Графік тижневого телеперегляду за годинними інтервалами з сегментацією за медіагрупами;
- Секторну діаграму сумарних часток медіагруп;
- Ats (Average time spent) — середня тривалість телеперегляду;
- Tvr% — середній відсоток активних користувачів сервісу.
Розділ 1. Загальні дані.
Рейтинг, частка та охоплення каналів пакету /PROMO:
Рейтинг, частка та охоплення каналів пакету /AIR:
Рейтинг, частка та охоплення каналів пакету /CORE:
Рейтинг, частка та охоплення каналів пакету /BAZA:
Рейтинг, частка та охоплення каналів пакету /PRIME:
- Ats — середня тривалість телеперегляду активним унікальним користувачем;
- Dpu% — cередній відсоток активних користувачів за день;
- Tvr% — cередній відсоток активних користувачів;
- Dsu — середня кількість сесій на день на активного користувача.
Розділ 2. Жанри.
Сумарна частка (Shr%) телеканалів за жанрами:
- Користувачі /PROMO та /AIR.
- Користувачі /PROMO, /AIR та /CORE.
- Користувачі /PROMO, /AIR, /CORE та /BAZA.
- Користувачі /PROMO, /AIR, /CORE, /BAZA та /PRIME.
Загальне охоплення каналів жанру для сум пакетів:
Попакетні частки (Shr%) ефірних каналів:
Беззаперечним лідером ефірних каналів в платних пакетах є 1+1. Інтер, що зайняв практично пусту нішу в пакеті /PROMO, у платних пакетах став сьомим ефірним каналом.
Попакетні частки (Shr%) розважальних каналів:
У пакеті /PROMO очолює розважальні канали Сонце. В /AIR та /CORE, з появою каналів національних медіагруп, лідером ніші є НЛО TV. А вже в більш повних пакетах /BAZA та /PRIME розважальний ТОП надійно займають канали групи Viasat.
Попакетні частки (Shr%) інформаційних каналів:
Лідери інформаційного жанру 112 Україна та NewsOne залишаються незмінними для всіх пакетів. А канали Правда ТУТ, ZIK та Настоящее время HD, отримавши ріст в пакеті /PROMO, забезпечили собі підвищення загальних показників Shr% по всім пакетам сумарно.
Попакетні частки (Shr%) пізнавальних каналів:
У пакеті /CORE лідером пізнавальних каналів у квітні став Da Vinci Learning з часткою (Shr%) 0,36%, однак в /BAZA та /PRIME на перші місця виходять Travel Channel та Viasat History відповідно.
Попакетні частки (Shr%) спортивних каналів:
Спорт 1 Baltic впевнено очолює спортивну нішу в трьох пакетах, однак не витримує повноцінної конкуренції з Футбол 1 та Футбол 2, що мають в рази вищу Shr% в пакетах /BAZA та /PRIME.
Попакетні частки (Shr%) дитячих каналів:
Мультиманія, що потрапила під заборону ретрансляції в Україні, завершує свою присутність в пакетах на останніх позиціях дитячої ніші. ПлюсПлюс лідирує у трьох пакетах, лише у /PRIME поступаючись Nick Junior та Nickelodeon.
Попакетні частки (Shr%) жіночих каналів:
Попакетні частки (Shr%) регіональних каналів:
Розділ 3. Медіагрупи.
Сумарна частка (Shr%) телеканалів за медіагрупами:
- Користувачі /AIR та /CORE.
- Користувачі /AIR, /CORE та /BAZA.
- Користувачі /AIR, /CORE, /BAZA та /PRIME.
Загальне охоплення каналів медіагруп для сум пакетів:
Попакетні частки (Shr%) каналів 1+1 media:
Порівняно з попереднім місяцем 1+1 втрачає 0,7 пунктів Shr% в пакеті /AIR, однак демонструє зростання у трьох інших платних пакетах. Стабільно збільшується по всім пакетам Shr% каналу 2+2.
Попакетні частки (Shr%) каналів StarLightMedia:
Новий канал зростає у всіх пакетах та має найвищу по медіагрупі Shr% в сукупності платних пакетів. При цьому для СТБ значення частки знижується також по всім пакетам, що в свою чергу, вносить вагомий внесок у відсутність росту сумарної частки медіагрупи StarLightMedia.
Попакетні частки (Shr%) каналів Медіа Група Україна:
Попакетні частки (Shr%) каналів InterMediaGroup:
Попакетні частки (Shr%) каналів Viasat:
Розділ 4. Детальні звіти на прикладі /PROMO.
Гендерний розподіл користувачів та часу перегляду:
Графіки добового телеперегляду:
Розподіл користувачів та часу перегляду за областями:
Розподіл користувачів та часу перегляду за регіонами:
Рейтинг каналів за групами нас. пунктів та регіонами:
Частка каналів за групами нас. пунктів та регіонами:
Денне охоплення каналів за групами нас. пунктів та регіонами:
Охоплення каналів за групами нас. пунктів та регіонами:
Adhesion Index – індекс прихильності (Adh%)
Affinity Index – індекс відповідності/схожості (Aff%)
Aff% для чоловічої аудиторії за регіонами:
Aff% для жіночої аудиторії за регіонами:
Attractiveness Index – індекс привабливості (Att%)
Att% для чоловічої аудиторії за регіонами:
Att% для жіночої аудиторії за регіонами:
Перетин аудиторій глядачів для ТОП 20 каналів:
Частки часу перегляду аудиторій, що перетинаються:
Частотність контакту глядача з каналами та тривалість перегляду:
Когортизація телеглядачів за середнім часом перегляду каналу Ats.
- переглядав канал 60 хвилин та більше,
- переглядав канал від 60 до 30 хвилин,
- переглядав канал від 30 до 20 хвилин,
- переглядав канал від 20 до 10 хвилин,
- переглядав канал менше 10 хвилин.
Когортизація телеглядачів за частотністю Ots.
- вмикали канал більше 4 днів,
- вмикали канал 4 дні,
- вмикали канал 3 дні,
- вмикали канал 2 дні,
- вмикали канал 1 день.