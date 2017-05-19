Rat% та Shr% для каналів пакету /PROMO;

для каналів пакету /PROMO; дошка порівняння динаміки показників для ТОП 10 каналів;

показників для ТОП 10 каналів; дошка каналу з виведенням телепрограми за обраний діапазон;

за обраний діапазон; вибір періоду , за який агрегуються дані для розрахунку показників: 1 хвилина (1m), 15 хвилин (15m), 1 година (1h), 1 день (1d).

Також слідкуйте за щотижневими зрізами для всіх пакетів Ланет.TV у альбомі, що поповнюється щопонеділка. Тижнева інфографіка містить:

Рейтинг, частку, денне та тижневе охоплення ТОП-25 каналів ;

; Графік тижневого телеперегляду за годинними інтервалами з сегментацією за медіагрупами;

тижневого телеперегляду за годинними інтервалами з сегментацією за медіагрупами; Секторну діаграму сумарних часток медіагруп ;

; Ats (Average time spent) — середня тривалість телеперегляду;

(Average time spent) — середня тривалість телеперегляду; Tvr% — середній відсоток активних користувачів сервісу.

Розділ 1. Загальні дані.

Рейтинг, частка та охоплення каналів пакету /PROMO:

Під рейтингом каналу ( Rat% ) варто розуміти середній відсоток глядачів каналу від загальної кількості користувачів групи. Під часткою аудиторії каналу ( Shr% ) варто розуміти відношення загальної кількості глядачів певного каналу з урахуванням часу перегляду до загальної кількості користувачів групи і з урахуванням часу фактичного перегляду за період. Під денним охопленням каналу ( Rch% ) варто розуміти усереднений відсоток активних користувачів сервісу за день, що хоч раз контактували з каналом (для кожного каналу враховано дні з ненульовою активністю). Під місячним охопленням каналу ( Cov% ) варто розуміти відсоток глядачів групи, які контактували хоча б один раз із каналом за період.

У пакеті /PROMO без суттєвих перестановок у ТОП 10. Тут закріпились канали Спорт 1 Baltic та Кіно 1 , збільшивши свої частки (Shr%) з 3,28% до 4,30% та з 2,58% до 2,86% відповідно. Помітним є зниження каналу Еспресо на дві позиції, що втратив 0,36 пунктів Shr % порівняно з березнем. Один з нових інформаційних каналів Настоящее время HD , зібравши 1,02% Shr% , увійшов в ТОП 20 одразу на 17 -ту позицію.

Рейтинг, частка та охоплення каналів пакету /AIR:

У пакеті /AIR склад ТОП 5 не змінився, однак СТБ та ICTV помінялись позиціями. При цьому сумарна частка ( Shr% ) ТОП 5 каналів знизилась з 64,54% до 63,28% порівняно з березнем. У ТОП 20 підтягнувся Спорт 1 Baltic з часткою ( Shr% ) 0,74% .

Рейтинг, частка та охоплення каналів пакету /CORE:

У пакеті /CORE канал ПлюсПлюс потіснив з ТОП 10 М1 . На 15-ту позицію потрапив новачок Інтер з часткою ( Shr% ) 0,93% . А QTV піднявся на 18 -ту позицію, дещо збільшивши Shr% з 0,39% до 0,55% .

Рейтинг, частка та охоплення каналів пакету /BAZA:

У пакеті /BAZA СТБ поступився другою позицією Новому каналу , що отримав 10,40% Shr% . На 7 -му позицію увірвався Футбол 1 з часткою 3,94% . А TV1000 Action повернувся на 6 -ту позицію, набравши 4,24% Shr% .

Рейтинг, частка та охоплення каналів пакету /PRIME:

Канали групи Viasat все щільніше групуються, підбираючись до ТОП-лідерів. Так TV1000 піднявся на 3 позиції, TV1000 Comedy на 4 , TV1000 Кіно на 14 , TV1000 Premium HD на 7, а нещодавно доданий Viasat Nature History HD потрапив вже на 34 -ту позицію.

Розширені пакети /AIR, /CORE, /BAZA та /PRIME доступні всередині Мережі Ланет відповідно до передплачених абонентами кабельних пакетів.

Сумарний час телеперегляду за березень у цілому по сервісу Ланет.TV, порівняно з попереднім місяцем, знизився на 11,87%. Активність користувачів варіювалася залежно від пакету. Нижче наведено попакетні дані щодо:

Ats — середня тривалість телеперегляду активним унікальним користувачем;

— середня тривалість телеперегляду активним унікальним користувачем; Dpu% — cередній відсоток активних користувачів за день;

— cередній відсоток активних користувачів за день; Tvr% — cередній відсоток активних користувачів;

— cередній відсоток активних користувачів; Dsu — середня кількість сесій на день на активного користувача.

Розділ 2. Жанри.

Сумарна частка (Shr%) телеканалів за жанрами:

Нижче наведено розрахунок загального охоплення каналів жанру для сукупностей користувачів кількох пакетів у порядку зростання та різницею (дельтою) між наступним та попереднім:

Користувачі /PROMO та /AIR. Користувачі /PROMO, /AIR та /CORE. Користувачі /PROMO, /AIR, /CORE та /BAZA. Користувачі /PROMO, /AIR, /CORE, /BAZA та /PRIME.

Загальне охоплення каналів жанру для сум пакетів:

Попакетні частки (Shr%) ефірних каналів:

Беззаперечним лідером ефірних каналів в платних пакетах є 1+1. Інтер, що зайняв практично пусту нішу в пакеті /PROMO, у платних пакетах став сьомим ефірним каналом.

Попакетні частки (Shr%) розважальних каналів:

У пакеті /PROMO очолює розважальні канали Сонце. В /AIR та /CORE, з появою каналів національних медіагруп, лідером ніші є НЛО TV. А вже в більш повних пакетах /BAZA та /PRIME розважальний ТОП надійно займають канали групи Viasat.

Попакетні частки (Shr%) інформаційних каналів:

Лідери інформаційного жанру 112 Україна та NewsOne залишаються незмінними для всіх пакетів. А канали Правда ТУТ, ZIK та Настоящее время HD, отримавши ріст в пакеті /PROMO, забезпечили собі підвищення загальних показників Shr% по всім пакетам сумарно.

Попакетні частки (Shr%) пізнавальних каналів:

У пакеті /CORE лідером пізнавальних каналів у квітні став Da Vinci Learning з часткою (Shr%) 0,36%, однак в /BAZA та /PRIME на перші місця виходять Travel Channel та Viasat History відповідно.

Попакетні частки (Shr%) спортивних каналів:

Спорт 1 Baltic впевнено очолює спортивну нішу в трьох пакетах, однак не витримує повноцінної конкуренції з Футбол 1 та Футбол 2, що мають в рази вищу Shr% в пакетах /BAZA та /PRIME.

Попакетні частки (Shr%) дитячих каналів:

Мультиманія, що потрапила під заборону ретрансляції в Україні, завершує свою присутність в пакетах на останніх позиціях дитячої ніші. ПлюсПлюс лідирує у трьох пакетах, лише у /PRIME поступаючись Nick Junior та Nickelodeon.

Попакетні частки (Shr%) жіночих каналів:

Попакетні частки (Shr%) регіональних каналів:

Розділ 3. Медіагрупи.

Сумарна частка (Shr%) телеканалів за медіагрупами:

Нижче наведено розрахунок загального охоплення каналів медіагруп для сукупностей користувачів кількох пакетів у порядку зростання та різницею (дельтою) між наступним та попереднім:

Користувачі /AIR та /CORE. Користувачі /AIR, /CORE та /BAZA. Користувачі /AIR, /CORE, /BAZA та /PRIME.

Загальне охоплення каналів медіагруп для сум пакетів:

Попакетні частки (Shr%) каналів 1+1 media:

Порівняно з попереднім місяцем 1+1 втрачає 0,7 пунктів Shr% в пакеті /AIR, однак демонструє зростання у трьох інших платних пакетах. Стабільно збільшується по всім пакетам Shr% каналу 2+2.

Попакетні частки (Shr%) каналів StarLightMedia:

Новий канал зростає у всіх пакетах та має найвищу по медіагрупі Shr% в сукупності платних пакетів. При цьому для СТБ значення частки знижується також по всім пакетам, що в свою чергу, вносить вагомий внесок у відсутність росту сумарної частки медіагрупи StarLightMedia.

Попакетні частки (Shr%) каналів Медіа Група Україна:

Попакетні частки (Shr%) каналів InterMediaGroup:

Попакетні частки (Shr%) каналів Viasat:

Розділ 4. Детальні звіти на прикладі /PROMO.

Усі деталізовані дані, наведені в цьому розділі, розраховані виключно на основі даних користувачів та телеперегляду в рамках загальнодоступного пакету /PROMO.

Гендерний розподіл користувачів та часу перегляду:

Графіки добового телеперегляду:

На графіку представлено відсоток витраченого користувачами часу на телеперегляд протягом доби, згрупованого за п’ятнадцятихвилинними інтервалами. Об’єднано дані чотирьох повних тижнів місяця за днем тижня.