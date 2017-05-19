Перечень иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевещании и законодательству Украины пополнился развлекательным телеканалом о туризме и путешествиях.

18 мая Национальный совет Украины по вопросам телевещания «адаптировал» телеканал TravelXP HD.

На сайте регулятора говорится, что TravelXP является телеканалом из Великобритании. Однако, – это не так. Данный телеканал родом из Индии. Летом прошлого года он начал работу на европейском рынке, тем самым расширив своё глобальное покрытие до более чем 40 стран.

TravelXP имеет три офиса на территории Индии – в Мумбаи, Дели и Калькутте, а также представительство в Лондоне (Великобритания). И именно из лондонского представительства был направлен запрос в Нацсовет с просьбой о включении TravelXP в список так называемых «адаптированных телеканалов».

Вещание TravelXP осуществляет 24 часа в сутки на английском языке. Кроме сетей операторов платного телевидения канал также доступен в самолётах авиакомпаний Cathay Pacific, Etihad и ряде других.

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