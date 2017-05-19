В России в ближайшие два года появится компьютерная система, основным предназначением которой станет управление радиочастотами. Её разработкой и запуском занимается Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минкомсвязи).

Данная программа получила название Федеральная государственная информационно-аналитическая система по управлению использованием радиочастотного спектра (ФГИАС УИРС). С помощью комплекса ведомство рассчитывает изыскать около 60 МГц свободных частот, которые впоследствии будут выставлены на аукцион для запуска 5G-сетей.

ФГИАС УИРС будет также использоваться для анализа загруженности радиочастотного спектра и определения свободных полос частот.

Напомним, запуск первый сетей пятого поколения на территории России планируется произвести в 2020 году. Согласно подготовленному рабочей группой при Минкомсвязи проекту госпрограммы «Цифровая экономика» первые 5G-сети появятся в городах-миллиониках. К 2025 году покрытие 5G-связью должно появиться в 15 крупных российских городах.

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