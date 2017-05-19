Во время Евровидения одна базовая станция Vodafone передала 85 Гб мобильного трафика за день

Более 50% туристов из-за границы пользовались сетью Vodafone во время главного песенного конкурса Европы – Евровидение-2017. Такие данные приводятся в пресс-релизе оператора.

В период с 7 по 14 мая в сети Vodafone находились абоненты 89 стран мира. Более 50% всех иностранных гостей, которые находились в этот период в Киеве, воспользовались связью Vodafone. Наиболее активно услугами связи пользовались абоненты из Великобритании, США, Франции, Германии и Италии. Среди гостей были также представители таких далеких стран, как Острова Кука, Тайвань и Экваториальная Гвинея.

На конкурсе зафиксирован рекорд Украины по загрузке данных в 3G сети – 85 Гб передала 1 базовая станция в МВЦ за 1 день, это в 15 раз больше, чем в обычный день. Передача такого большого объема трафика стала возможной благодаря использованию передвижной базовой станции с 5-лучевыми Multi-Beam антеннами. Этот вид антенн впервые использовался в Украине и разработан специально для обеспечения достаточной емкости сети во время массовых мероприятий. В результате абоненты смогли использовать в 10 раз больше трафика, при этом 99,38% интернет-сессий были успешными, что выше европейского стандарта — 98,5%. Пик пользования интернетом пришелся на 19:00 в репетиционные дни (неэфирные дни), во дни проведения полуфиналов – на 21:00, во время финала – 00:00.

Главным способом общения стал 3G интернет – более 90% всего мобильного трафика приходится на передачу данных. В местах проведения конкурса абоненты использовали 5 ТБ 3G интернета, что равно примерно 24 суткам непрерывного просмотра Yotube. Больше всего времени в интернете провели итальянцы, ирландцы и испанцы. Наиболее активными в социальных сетях были украинцы, поляки и австралийцы. Гости из Австралии чаще других постили информацию в Facebook, а британцы – делились видео.

SMS-активность абонентов во время конкурса в этом году увеличилось в 3 раза. Абоненты прислали 101 038 SMS. Активнее всего голосовали Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов, Закарпатье и Полтава. SMS в поддержку любимых исполнителей также присылали украинские абоненты в роуминге. Всего проголосовали 2975 украинцев в 65 странах. Наибольшее количество украинских голосов поступили из Турции, Польши и Италии. А самыми далекими странами, откуда украинцы присылали SMS-голоса стали Индонезия, Непал, Южная Африка и США.

Напомним, ранее пресс-служба компании «Киевстар» сообщила корреспонденту Mediasat, что её абонентами во время Евровидения-2017 было использовано 327 ТБ мобильного интернета.

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